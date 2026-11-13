Moskova'da seyir halindeki araç havaya uçtu! Otomobil bakın kime ait çıktı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da seyir halindeki bir otomobilde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle sürücü araçtan yola savrulurken otomobil kullanılamaz hale geldi. Rus basını, aracın eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcülüğünü yapan Sergey Zavorotnıy'a ait olduğunu duyurdu. Sürücünün ağır yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARAÇ HAREKET ETTİKTEN 200 METRE SONRA PATLADI

Olay, bu sabah Moskova'nın güneyindeki Çertanovo bölgesinde bulunan Kirovogradskaya Caddesi'nde meydana geldi. Rus basınındaki bilgilere göre siyah renkli Toyota Fortuner marka arazi aracı, park edildiği yerden hareket ettikten yaklaşık 200 metre sonra büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamanın şiddetiyle aracın sol tarafındaki kapılar yerinden koparken otomobilin parçaları yola savruldu. Sürücü ise patlamanın etkisiyle aracın dışına fırladı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Olayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koştu. Görgü tanıklarından biri, patlamanın ardından kontrolsüz şekilde ilerleyen aracın kendisine yaklaşık bir metre kala durduğunu anlattı.

Yaralı sürücünün nabzını kontrol ederek hayatta olduğunu belirleyen görgü tanığı, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Rus basınında sürücünün göğüs ve sırt bölgesinde şarapnel yaraları, bacaklarında ise ciddi hasar bulunduğu aktarıldı.

ESKİ BAŞBAKANIN BASIN SÖZCÜSÜ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Rus Telegram kanalları SHOT ve Mash, patlayan aracın 72 yaşındaki gazeteci ve siyaset yorumcusu Sergey Zavorotnıy'a ait olduğunu bildirdi.

Zavorotnıy, daha önce Rusya Devlet Duması'nda görev yapmış, ardından 2010-2014 yılları arasında Ukrayna Başbakanlığı görevini yürüten Nikolay Azarov'un basın sözcülüğünü üstlenmişti.

Rus basını, patlama sırasında direksiyonda Zavorotnıy'ın bulunduğunu ve ağır yaralandığını öne sürdü. Ancak yetkililer yaralı sürücünün kimliğini henüz resmen açıklamadı.

PATLAYICI SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINA MI YERLEŞTİRİLDİ?

Patlamanın nedenine ilişkin farklı bilgiler ortaya atıldı. SHOT, sürücü koltuğunun altına el yapımı patlayıcı yerleştirilmiş olabileceğini bildirirken Mash, patlayıcının aracın sürücü tarafındaki alt bölümüne sabitlendiğini ileri sürdü.

RUSYA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rusya Soruşturma Komitesi, Kirovogradskaya Caddesi'ndeki patlamayla ilgili ceza soruşturması başlatıldığını açıkladı. Olay yerine sevk edilen uzman ekipler, patlamanın nedenini belirlemek üzere incelemelere başladı.