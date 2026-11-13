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TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

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TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı Haber Videosunu İzle
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
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A Milli Futbol Takımımızın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından bir gelişme daha yaşandı. Mücadelede gördüğü sarı kart nedeniyle Fransa maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın milli takım kampından ayrıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın A Milli Takım kampından izinli olarak ayrıldığını duyurdu.

FRANSA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Belçika karşılaşmasının 32. dakikasında sarı kart gören milli savunmacı, 15 Kasım'da oynanacak Fransa-Türkiye mücadelesinde görev yapamayacak.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtufanperihan3:

ne güzel dünya yazık bu ülkenin paraları kimlerin cebine giriyor

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Haber YorumlarıAnastanapulos:

Ya şu haberler com. Öyle bir başlık atıyorki, TFF resmen açıkladı. Peki neyi açıkladı. Ozan kabak milli takım kampından ayrıldı. Bu mu yani böyle bir başlığın içeriği bu mu ?

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Haber YorumlarıEğlenceli Oyunlar Ve Bilgiler:

Gerçekten artık utandirmaktan ve bunlara halkin parasını harcamaktan vaz geçin yazık günah olmuyar yapamiyorlar bizimde psikolojimizi bozdular yazık günah etmeyin eylemeyin dağıtın gitsin ??

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