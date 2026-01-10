Haberler

Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi'nde mutfaktaki tüpte gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın sonucu Suriye uyruklu Zeynep Şeyho ve torunları 11 yaşındaki Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho hayatını kaybetti. 11 yaşındaki Berfin, 10 yaşındaki Muhammed ve Veyso ile 36 yaşındaki Ramazan Şeyho yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde yaşandı. Suriyeli aile evde yemek yapıldığı sırada mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından de evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho'nun öldüğünü belirledi. Yaralanan Berfin, Muhammed, Veyso ve Ramazan Şeyho ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. 3'ü çocuk 4 yaralanın tedavileri ise hastanede devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

