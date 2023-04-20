Saldırgan böyle yakalandı...14 el ateş etmiş: AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı

Adana Valiliği: "E.A isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir"

"Fail emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde kendisinin AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir"

ADANA - Adana Valiliği, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelinin 14 el ateş ettiği ve bilerek AK Parti'yi hedef aldığı öğrenildi.

Olay, Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, parti binası önüne gelen bir şahıs elindeki silahı peş peşe ateşlendi. AK Parti'ye yönelik olduğu öğrenilen olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 10 elden fazla silah sesinin duyulduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis şahsın 24 yaşındaki E.A. olduğu tespit edip yakaladı. Şüphelinin 14 el ateş ettiği ortaya çıktı.

Bilerek hedef alıp ateş etmiş

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.57'de AK Parti Çukurova İlçe binası olarak kullanılan ancak deprem nedeniyle tedbiren boşaltılan binaya 1999 doğumlu E.A isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde kendisinin AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.