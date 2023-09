Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sakarya'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni bulundu

Sakarya'da 4 gün önce dershaneye gittiğini söyleyerek evden çıkan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'ın cansız bedeni Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde deniz kenarında bulundu. Yıldırım'dan geriye erkek arkadaşına bıraktığı mektup kaldı. Genç kızın mektubunda, "Bu yazıyı bir kere oku sonra da fotoğraflarımla, yazışmalarımızla beraber yok et çıkar hayatından. Beni hatırlatan her şeyi yok et" ifadeleri yer aldı.