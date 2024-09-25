Üye Girişi
Haberler

Paylaşımları ekipleri harekete geçirdi! Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin kuzeni de yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G., sosyal medya hesabında silahlı fotoğraflar paylaşması üzerine İstanbul'da gözaltına alındı. Şahsın, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeninin sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaştığı tespit edilince polis harekete geçti. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen şahıs adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 23 Eylül tarihinde yapılan incelemelerde, bir şahsın sosyal medya hesabında silahlı fotoğraflarının olduğu belirlendi. Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, sosyal medya hesabında silahla paylaşım yapan şahsın, Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. olduğunu tespit etti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Şüpheli şahıs, Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Paylaşımları ekipleri harekete geçirdi! Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin kuzeni de yakalandı

Paylaşımları ekipleri harekete geçirdi! Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin kuzeni de yakalandı

Paylaşımları ekipleri harekete geçirdi! Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin kuzeni de yakalandı

Paylaşımları ekipleri harekete geçirdi! Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin kuzeni de yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Sultanbeyli İstanbul Medya Polis Polis

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı
İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Şehitkamil 25-26 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Eylül Çarşamba Leyla 3. bölüm NOW TV Leyla SON bölüm izle! CANLI maç izle! (GALATASARAY PAOK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir? 26 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Boğa, İkizler, Kova burcu yorumu! 26 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });