Üye Girişi
Haberler

Polis memuru tartıştığı eşini öldürüp 112'yi aradı

Polis memuru tartıştığı eşini öldürüp 112'yi aradı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bir polis memuru, evde tartıştığı eşini beylik tabancası ile vurarak öldürdükten sonra 112'yi arayıp "Eşimi öldürdüm" dedi.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerine bir yenisi daha ekledi. Kastamonu'da genç bir kadın, tartıştığı eşinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Eşini öldüren ve polis memuru olduğu öğrenilen koca olayın ardından teslim oldu.

BEYLİK TABANCASI İLE EŞİNİ VURDU

Olay, Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında tartışma çıktı. Çift arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. E.T., kavga sırasında beylik tabancası ile eşine ateş etti. Kurşunun isabet ettiği 1 çocuk annesi Burçin Sevgi T., olay yerinde hayatını kaybetti.

112'Yİ ARAYARAK EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Yaşanan olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayan polis memuru E.T. eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burçin Sevgi T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı E.T. ise polis ekiplerine teslim oldu. Cumhuriyet savcısı ve olay teri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Burçin Sevgi T.'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis memuru tartıştığı eşini öldürüp 112'yi aradı

Polis memuru tartıştığı eşini öldürüp 112'yi aradı

Polis memuru tartıştığı eşini öldürüp 112'yi aradı

Polis memuru tartıştığı eşini öldürüp 112'yi aradı

Polis memuru tartıştığı eşini öldürüp 112'yi aradı

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Kastamonu 3-sayfa Hukuk Polis

Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Barzani yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
500

Yorumlar (6)

Adem:

Abi Siz böyle cinayetleri yayınladıkça birileri Kopya çekecek yazmayın bu Haberleri. Hani derler ya "eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmeyin"..

30
4
yanıtYanıtla
şevket ömürlü:

ülke nereye gidiyor hükümet seyrediyor

28
4
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

3 gun once hukumet kadin cinayetlerinin farkindayiz dedi 3 gunde 5 kadin daha gitti konu barzani lubnan gazze.

21
4
yanıtYanıtla
Çotanak:

ekonomik zorluklar insanları ne duruma düşürdü ya, her şey olabilir eşler arası kıskançlık veya maddi sorunlar kötü alışkanlıklar

6
3
yanıtYanıtla
Sihirbazın Çırağı:

Bunlar iyi günlerdi önümüzdeki günlerde daha büyük sorunlar yaşanacak polisler, askerler ve doktorlar sevgililerini ve eşlerini hatta çocuklarını öldürüp intihar edecekler, zanlılar onları yakalamaya çalışan memurları kesecek ve lanetlendiği belli olan toplum depremler, seller, kasırgalar, tsunamiler ve heyelanlarla boğuşacak, paranın döviz karşısında kıymeti kalmayacak ekmek bulan yumurta bulamayacak, para geçerliliğini yitirecek kaos ve isyan ülkeyi ve dünyayı kuşatacak. Peş peşe ardı sıra.

0
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef patatesli tava böreği tarifi! En güzel patatesli tava böreği tarifi! Patatesli tava böreği tarifi nasıl yapılır? Patatesli tava böreği için MasterChef patlıcan böreği tarifi! En güzel patlıcan böreği tarifi! Patlıcan böreği tarifi nasıl yapılır? Patlıcan böreği için malzemeler! MasterChef zeytinli börek tarifi! En güzel zeytinli börek tarifi! Zeytinli börek tarifi nasıl yapılır? zeytinli börek için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi MasterChef puf böreği tarifi! En güzel puf böreği tarifi! puf böreği tarifi nasıl yapılır? Puf böreği için malzemeler! Bursa elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Yıldırım, İnegöl, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef kalem böreği tarifi! En güzel kalem böreği tarifi! Kalem böreği tarifi nasıl yapılır? Kalem böreği için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Mamak, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifi! En güzel pırasalı Arnavut böreği tarifi! Pırasalı Arnavut böreği tarifi nasıl yapılır? Antalya elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! En güzel kıymalı kol böreği tarifi! Kıymalı kol böreği tarifi nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.