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Savcı, boş yer olmadığı için olay mı çıkardı? Yeni görüntüler ortaya çıktı, durum sanılandan çok farklı

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Bazı basın yayın kuruluşlarında yemek için gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen cumhuriyet savcısının, mekanın sahiplerini ve çalışanlarını tehdit ederek gözaltına aldırdığı öne sürülmüştü. Ancak ortaya çıkan görüntülerde çalışanların mekandan çıkmak üzereyken savcıya saldırdığı görülüyor. Olay esnasında savcının 9 aylık oğlu da yere düşerek yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Aybastı içesinde, cumhuriyet savcısı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı, 1 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olay, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde cumhuriyet savcısı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle birlikte yemek yemek için restorana gitti. İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa olmadığını '15-20' dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi. Bu esnada Savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak, bir süre sonra tekrar aynı işyerine geldi. İçeride boş masa olduğu ancak garsonların 'rezerve' dediği gerekçesiyle garsonlar ile savcı arasında tartışma çıktı.

Savcı, boş yer olmadığı için olay mı çıkardı? Yeni görüntüler ortaya çıktı, durum sanılandan çok farklı

9 AYLIK BEBEK OLAY ESNASINDA DARBE ALDI

Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İşyeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay sonrası işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.

Savcı, boş yer olmadığı için olay mı çıkardı? Yeni görüntüler ortaya çıktı, durum sanılandan çok farklı

BAZI YAYIN KURULUŞLARI FARKLI SERVİS ETTİ

Restoranda yaşanan bu olay, bazı basın yayın kuruluşlarında "Savcı gittiği mekanda yer yok diye çalışanları gözaltına aldırdı" şeklinde servis edildi. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler durumun hiç de öyle olmadığını gözler önüne serdi. Görüntülerde yaşanan tartışma sonrası savcının mekandan ayrılırken çalışanların saldırısına uğradığı görülüyor.

MHP ÜNYE İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

MHP Ünye İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, "Perşembe Yaylası'nda Ünye Cumhuriyet Savcımız bir işletme sahibi tarafından yanında eşi, çocuğu ve kayınvalidesi de olduğu halde menfur ve menhus bir saldırıya maruz kalmış, çocuğu alnından eşi, kayınvalidesi ve kendisi de muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Her ne sebeple olursa olsun adaleti tesis için devlet tarafından görevlendirilmiş olan devletin savcısına kalkan o eli Türk milletine kalkmış farz eder hesabının da hukuk önünde sorulması için MHP Ünye İlçe Başkanlığı olarak takipçisi oluruz. Bizler çok iyi biliriz ki devlet kutsaldır ve her bir devlet görevlisi de onun himayesindedir. Bir takım sosyal medya mecralarında olaya ilişkin videonun kesilip servis edilmesi de devletimizi ve savcımızı itibarsızlaştırmaya yönelik olup videonun aslının kolluk kuvvetlerinde ve savcılıkta olduğunu da kamuoyuna bildiririm" ifadelerine yer verildi.

Savcı, boş yer olmadığı için olay mı çıkardı? Yeni görüntüler ortaya çıktı, durum sanılandan çok farklı

OLAY ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, konuyla ilgili resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

FATSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında 'mekanda boş yer olmamasına sinirlenen Cumhuriyet Savcısı mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdı' şeklinde paylaşım ve haberlerin yapıldığı görülmekle, olaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Ordu ili Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası mevkiinde 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.45 sıralarında Ünye Cumhuriyet savcısının ailesi ile birlikte lokantaya gittikleri, lokanta çalışanları tarafından servis süresi olarak her seferinde farklı süre verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı ile işletme sahibi arasında bu husustan kaynaklı tartışma yaşandığı, tartışma esnasında işletme çalışanlarının Ünye Cumhuriyet Savcısının üzerine yürüdükleri ve yumruk attıkları, saldırı esnasında Cumhuriyet Savcısının kayınvalidesinin ve kucağında bulunan 9 aylık bebeğinin yere düşerek yaralandıkları, olaya ilişkin Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahsın gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin usul ve yasa çerçevesinde hassasiyetle yürütüldüğü hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığı, 1 kişi ev hapsi cezasına çarptırıldığı ve 1 kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (54)

Yasar Bilada:

Başka açıklama yapacak kurum kalmamışmı. mhp Ünye bilmem neyi açıklama yapıyor. Ayrıca mhp ile Adalet yanyana komik kaçmış.

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İdris Durmaz:

Siz önce sinan ateşin katillerini bulun, ondan sonra yargı dağıtmaya çalışın

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FARUK TÜLÜCÜ:

Sizi adam yerine koymak isterdim ama adamda beyin ve yürek olur...Mhp size ne yapti merak ediyorum...Ülkenin en zor zamanlarinda sizin idrak edemeyeceğiniz işleri yapanlar Mhp li gençlerdir...Siz mevki makam diye kavralaşırken ülkem vatanim diyenleerin partisidir Mhp...

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Ali Ekber Sokarski:

Faruk Tulucu Allah aşkına söyle MHP bu ülke için olumlu yaptığı birşey söyle hep milleti birbirine düşman ettiler MHP olmasaydı Türkiye güllük gülistanlıkti

yanıt33
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Anty-Partizan:

Bu Ulke Zaten, Hep Kendilerinin Ulkeyi En Fazla Sevdiklerini Iddia Edenler Sayesinde Gelisemedi..

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Orhan Özsoy:

Çok komik

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Alpingo Bey:

Mhp niye yargı dağıtıyor ne alaka

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CAN Işık:

Boş işler birimi ondan

yanıt74
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Fatih Sultan:

Minik yavrumuza ve Savcımıza geçmiş olsun

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Wien:

MHP teşkilati açiklamiş vay canina :)) herkesin inandiği, açiklama beklediği tek kuruluş :))

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