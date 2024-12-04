Onlarca aileyi dolandırmak için Yargıtay önünden video çekti: Şeyh ailesiyiz, hakim savcılar bizim müritlerimiz

Diyarbakır'da şeyh ailesi olduklarını, Yargıtay'da akrabaları olduğunu, adliyede görevli birçok hakim, savcının da dergaha gelen müritleri olduğunu belirterek çok sayıda kişiyi dolandıran Ramazan T.'nin de aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Ramazan T.'nin inandırıcı olabilmek için para aldığı kişilere Yargıtay'ın bahçesinden görüntü çekip yolladığı ortaya çıktı.

KENDİ AVUKATINI BİLE DOLANDIRMIŞ

Ramazan T.'nin, dosyalara bakma yetkisi olmadığı için Diyarbakır'daki bazı avukatlara yakınlarının davası olduğunu söyleyip vekâlet çıkarttığı, ardından avukatlar üzerinden dosyadaki bilgi ve belgelere ulaşarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Dolandırıcının avukatı Ferhat Kılınç ise, ceza almamak için etkin pişmanlık yasasından yararlanarak çok sayıda kişi hakkında ifade veren müvekkili Ramazan T. ve bu kişiyi yönlendirdiği ileri sürülen Jandarmada görevli bir Astsubay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçlarını Soruşturma Bürosuna suç duyurusunda bulundu.

YARGITAY'IN BAHÇESİNDE VİDEO ÇEKİP TARAFLARA YOLLAMIŞ

Diyarbakır'da cinayet, uyuşturucu ve organize suç örgütü davalarında tutuklu bulunan kişilerin aileleriyle irtibat kurup Yargıtay'da tanıdıkları olduğu vaadiyle 78 kişinin dolandırılmasında rol oynayan ve hakkında 18 sanıkla birlikte Ağır Ceza Mahkemesine dava açılan Ramazan T.'nin, dolandırdığı kişilere güven telkin edip inandırıcı olmak için paralarını aldıktan sonra Ankara'ya giderek Yargıtay'ın bahçesinden görüntülü ses kaydı alıp davanın taraflarına gönderdiği ortaya çıktı. Arkasında, Yargıtay binası görülecek şekilde kamera açısını ayarlayan dolandırıcı çektiği videoda, "Selamün Aleyküm. Ankara'dan selamlar, saygılar. Ankara Yargıtay'da şu anda bulunmaktayım. Allah kimseyi mahçup etmesin işinde. Bu kadar yol geldim bu dostlarım için. İnşallah buradan şerefli bir şekilde bizlere dönmek nasip olur. Amin" diyerek görüntüyü dolandırdığı kişilere gönderdiği tespit edildi.

"SİZİ ÖNERDİLER, DAVAMIZA GİRER MİSİNİZ?"

Ramazan T.'nin dolandırdığı kişilerin dava dosyasındaki bilgi ve belgelere de ulaşabilmek için de bazı avukatlara giderek, "Akrabalarımızın davaları var. Sizi önerdiler, davamıza girer misiniz" diyerek dolandıracağı aileleri kendisinin belirlediği avukatlara vekâlet vermelerini sağladıktan sonra dosyadan aldığı bilgi ve belgelerle aileleri oyalayıp tahliye ve beraat sözü verdiği belirlendi. Dolandırıcılık suçundan 4 yıl önce de hakkında Ağır Ceza Mahkemesine dava açılan Ramazan T.'nin avukatı Ferhat Kılınç, bu kişinin kendisinin de adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukat Kılınç, kendisi aleyhine ifade vermeye zorlandığını ileri sürdüğü jandarma KOM Şubede görevli astsubay M.Y hakkında da Memur Suçlarını soruşturma bürosuna suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Avukat Kılınç şikâyet dilekçesinde, Ramazan T.'nin 4 yıl önce yine dolandırıcılık suçundan gözaltına alındığını belirterek, "Bu şahıs eski müvekkilimdir. 1 baba ve 5 anneden olmak üzere 40 kardeştirler. Jandarmanın yürüttüğü bir dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kalınca vekâletle avukatlığını üstlenmemi istedi. Gözaltındayken CMK'dan kendisine avukat tayin edilmediğini, ifadesi alınırken A.B adlı bir avukatın çağrıldığını, bu kişinin yönlendirmesiyle ifade vermeye zorlandığını belirterek bu avukat hakkında da baroya ve savcılığa suç duyurusunda bulunmamı istedi. Serbest kaldıktan sonra İdris İnci suç örgütünün taraflarına ulaşıp Yargıda iş bitirdiği vaadiyle maddi menfaat temin ettiğini öğrenince dolandırdığı kişilerin paralarını iade etmesini istedim. Ancak bu paraları kullandığı için iade edemeyeceğini söyledi. Bende vekilliğinden çekildim" dedi.

"BİZ ŞEYH AİLESİYİZ, HAKİM SAVCI MÜRİTLERİMİZ VAR"

Dolandırıcı olduğunun açığa çıkması üzerine Ramazan T.'nin yakınları olduğunu belirterek avukatlığını üstlenmesini istediği şahısları bürosuna çağırıp görüştüğünü belirten Avukat Kılınç, "Benim üzerimden kendilerine ne tür vaatlerde bulunduğunu sordum. Dolandırdığı kişilere, 'Biz Şeyh ailesiyiz. Dergahımıza üye çok sayıda hakim ve savcı gidip geliyor. Bunlar müritlerimizdir. Yargıtay'da akrabalarımız var' algısıyla maddi menfaat temin ettiğini tespit ettim. Ben dahil birçok avukatı bu şekilde vitrin olarak kullanmıştır. Dosya takip etme yetkisi olmadığı için bizim üzerimizden belge ve evraklara ulaşmaya çalışıp tuttuğu ajanda ile dolandırdığı kişilerin çetelesini tutmuştur. Ardından işlediği bu suçlardan kurtulabilmek için bu ajanda ile Jandarmaya teslim olarak yardım istemiştir. Jandarmada görevli M.Y kendisini bu dosyadan kurtarabileceğini, bu işten aklanabileceği vaadinde bulunarak soruşturma başlatıp çok sayıda kişi aleyhine ifade vermeye zorlamıştır. Müşteki-şüpheli yapılan Ramazan T. dolandırıcılık suçu nedeniyle etkin pişmanlık kapsamında kendisine ceza verilemeyeceği vaadiyle ifadesi alınarak gerçeğe aykırı soyut, mesnetsiz iddia ve ithamlarda bulunmuştur" dedi.

"BENDEN VE MÜVEKKİLİMDEN PARA TALEP EDİLDİ"

Dolandırıcılıktan jandarmada sorgulanan Ramazan T için Diyarbakır Barosu yerine Ankara'dan avukat getirilerek ifadesinin alındığını belirten Avukat Kılınç, "Rüşvet ve dolandırıcılık suçunun gerçek failleri aklanmaya çalışılmaktadır. Ramazan T. akrabam dediği kişileri benim de adımı kullanarak dolandırmıştır. Bu dolandırıcılık faaliyeti bu kişilerin ifadeleriyle de sabittir. Benim hakkımda da soruşturma açılabileceğine dair F.K. adlı kişi aracı kılınarak benden 100 bin dolar talep edilmiştir. Beni, aracı kıldığı eski bir müvekkilim olan Fatih K.'nın telefonundan arayan M.Y, 'Senin ayakkabı numarana kadar biliyoruz' diyerek F.K.'ya bir talep aktardığını, bunun yerine getirilmediği taktirde gözaltına alınacağıma dair tehdit ve şantajda bulunmuştur. Benden istenen parayı vermediğim için 3 gün sonra büromda arama yapılarak hakkımda gözaltı kararı verildi. Tek bir disiplin cezası ve görev suçundan dolayı soruşturmam yoktur. Muhatap olduğum bir kolluk görevlisi ve onun muhbiri tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışıldım. Elimdeki tüm maddi delillerimi sunuyorum. Müvekkilim olan Fahri P.'den de dosyasının kapatılacağı taahhüdünde bulunularak 80 bin dolar para talep edilmiştir. Bir Jandarma personelinin 7 yıl aynı ilde görev yapması şaibelidir. Temin ettiği menfaat, elde ettiği gelir ve mal varlığı araştırılırsa gerçek açığa çıkacaktır. Ramazan T. ile M.Y hakkında dolandırıcılık, tehdit ve şantaj kovuşturma açılarak cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

İLK DURUŞMA BUGÜN

Sözcü'de yer alan habere göre aralarında dolandırıcı Ramazan T. ile 6 avukatın da olduğu 18 sanıklı davanın yargılanmasına ise bugün Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.