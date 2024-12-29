Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde Kur'an kursuna gittikten sonra kaybolan, 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada mahkeme kararını açıkladı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, iştirakle cinayet suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkemenin kararlarından en dikkat çekeni ise, Narin'in cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza oldu. Cinayet suçundan beraat eden Bahtiyar, delilleri gizleme, yok etme suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BAHTİYAR AİLESİ KÖTÜ TERK ETTİ

Kararın ardından Bahtiyar'ın ailesinden ilk açıklama geldi. Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuştu. Ferhat Bahtiyar, babasının tutuklanmasının ardından köyü terk ettiklerini ve güvenlik nedeniyle nerede olduklarını açıklayamayacaklarını söyledi.

BAHTİYAR'IN OĞLU: BABAM HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI

Ferhat Bahtiyar, "Adalet yerini buldu. Hak ettiği cezayı aldı. Babam, her şeyi doğru söylediği için bu cezayı aldı ve cezasını kabullendi. Ancak bizim duruşmayı izlememize izin verilmedi. Mahkeme heyeti ve avukatlar, sorun çıkacağı endişesiyle duruşmaya katılmamamız gerektiğini söylediler." dedi.