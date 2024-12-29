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Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti

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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın ailesi güvenlik gerekçesiyle köyü terk etti. Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu. Hak ettiği cezayı aldı." dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde Kur'an kursuna gittikten sonra kaybolan, 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada mahkeme kararını açıkladı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, iştirakle cinayet suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkemenin kararlarından en dikkat çekeni ise, Narin'in cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza oldu. Cinayet suçundan beraat eden Bahtiyar, delilleri gizleme, yok etme suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti

BAHTİYAR AİLESİ KÖTÜ TERK ETTİ

Kararın ardından Bahtiyar'ın ailesinden ilk açıklama geldi. Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuştu. Ferhat Bahtiyar, babasının tutuklanmasının ardından köyü terk ettiklerini ve güvenlik nedeniyle nerede olduklarını açıklayamayacaklarını söyledi.

Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti

BAHTİYAR'IN OĞLU: BABAM HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI

Ferhat Bahtiyar, "Adalet yerini buldu. Hak ettiği cezayı aldı. Babam, her şeyi doğru söylediği için bu cezayı aldı ve cezasını kabullendi. Ancak bizim duruşmayı izlememize izin verilmedi. Mahkeme heyeti ve avukatlar, sorun çıkacağı endişesiyle duruşmaya katılmamamız gerektiğini söylediler." dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

milletin gazını almak için göstermelik kararlar alındı suçlu veya suçlular suçunu itiraf etmedikçe veya suçu işleyen kişi veya kişiler hakkında inkar edilmeyecek şekilde müspet fiziki deliller bulunmadıkça bu iş çözülmez polat alemdar ne demiş iki kişinin bildiği sır değildir gerçeklerin ayakkabı kutusuna girmedikçe bir gün ortaya çıkmak gibi huyu vardır

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Bence o köyde kimse Mahsum değildir. !!!

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

Hala köyde miymiş, kendilerince suçlu ilan edebilirler. karar doğru.

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Haber Yorumlarıoturan:

Nevzat bahtiyar kızı taşımış gömmüş daha ne yapacak resmen cinayet ortak olmuş 6 aydır gerçekleri saklamış. Gerçi 40 bin kişiyi şehit eden Apo’yu meclise çağıran adalet buna da ceza vermez.

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Haber YorumlarıHercai:

Nevzat Bahtiyar şu dakikadan sonra köyde dönen bütün entrikaları anlatmalıdır.Buna benzer ne köyler var kim bilir...İnsanlarda bu olaydan ders çıkarıp ahlâkî bakımdan daha düzgün olmaya çalışmalıdır...

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Haber YorumlarıKadir Han:

aynen öyle

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Haber YorumlarıASar Gnc:

tabiiki terk edecekler en mantiklisi. orda yasanmazki daha. güran ailesi kuduruyordur simdi. nevzatin cocuklarina zarar verebilirler.

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