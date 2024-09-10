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Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

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Narin cinayetinde sır perdesi yavaş yavaş aralanırken Narin'in mezarı başında ağıt yakan akrabasının sözleri kafalarda soru işareti oluşturdu. Görüntülerdeki kadının "Havin'ime de böyle kıydılar" diyerek ağlaması dikkat çekti.

Tüm Türkiye'nin günlerce güzel bir haber beklediği Narin'den acı haber geldi. 19 gün sonra bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında, aile üyeleri olmak üzere çok sayıda akraba gözaltında. Narin cinayetinde sır perdesi itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinden sonra yavaş yavaş aralanırken sosyal medyaya düşen görüntüler kafalarda yeni bir soru işareti oluşturdu.

AMCA TUTUKLU BİRİNCİ DERECE AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcasının eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Son olarak şahıslar için ek gözaltı süresi istendi. Şüphelilerin gözaltıları 1 gün daha uzatılmış oldu.

CESEDİ YOK ETMESİ İÇİN 200 BİN TL VERMİŞLER

Gözaltına alınan şahıslardan birisi, muhtar Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini ve dereye atmasını istediğini itiraf etti. İtirafçı olan zanlı, 200 bin lira para teklif edildiğini ve cansız bedeni bir çuvala koyduktan sonra dereye atıp üzerine taş koyduğunu söyledi.

"HAVİN'İME DE BÖYLE KIYDILAR"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleriyle birlikte Narin cinayetinde sır perdesi aralanırken sosyal medyaya düşen yeni görüntüler gündem oldu. Öldürüldüğü köyde toprağa verilen Narin'in mezarı başında bekleyen bir akrabasının, " Havin'ime de böyle kıydılar" diyerek ağıt yakması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

3-sayfa Toplum Hukuk Havin

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Yorumlar (11)

Fkk:

Nasıl bir olay bunlar ya ablasını da öldürmüşler 7 yıl önce. Kadın itiraf ediyor bildiğin. Valla jandarma bu olayları neden ve kim tarafından yapıldığını çözerse helal olsun. Neredeyse tüm köy biliyor olayları ama kimse konuşmuyor nasıl bir ustalık kimse açık vermiyor. Bu köylülere de helal olsun adamlar uzmanlaşmış. sherlock holmes kitabı gibi merakla bekliyorum sonucu. Ne ayak bunlar?

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1gerceklerinsesi:

Havin kim dezze? Nasıl bir aile bu? Neler oluyor bu köyde ha kirva?

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İbrahim Demirel:

Ülkemizde hala 1900 yılların başlarında yaşadığını sanan insanlar var. Az biraz gözünüzü açın. Belliki bu köyde kadınların hakları hiçe sayıp köle gibi kullananlar var. Egıtım çok önemli, egıtımlı bir toplumda bunları görme şansınız çok az.

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Buğra Er:

KööKten temizlik sart o koyde ve bolgelerde

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Anti Kabalist:

Havinime kıydılar demiyor,abine de böyle kıydılar diyor

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Bozkurtlar Diriliyor:

hic birine güven olmaz bunların. timsah göz yaslari. amcayla anne arasinda iliski hep varmis niye ilk basta soylemediniz biriniz. basindan beri hepsi herseyi biliyordu. vaaay vaaay basta ben olacam cocukları alın atese verin yakın yıkın bu köyü derim

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Carsambali:

Muhtar butun koyu etkisi altina almis..Korkudan halen daha konusamiyorlar..Kizin ailesini tamamen kontrol altina aldigi belli..Kizin kardesleri seslerini dahi cikaramiyorlar..Bak goreceksiniz,cinayeti birisi ustlemip muhtari icerden cikaracaklar..

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İbrahim BAKIRHAN:

Allahsızlardan her şey beklenir...

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