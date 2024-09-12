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Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

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Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltına alınmayan tek abisi Baran Güran suçlanan akrabaları için ilginç bir savunmada bulundu. Güran "Diyorlar ki aile yapmış. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti. Kimin ruhu duyacaktı. Kimse bize diyebilir miydi, Narin nerede?" ifadelerini kullandı. Tutuklanan amca Salim Güran için "Benim babam gibidir, babamdan farkı yok" diyen Baran Güran annesiyle ilgili iddialar için de "İftira" dedi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve önceki gün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Narin soruşturması devam ederken, 21 yaşındaki abisi Baran Güran yaşananları anlattı.

"AMCAM BABAM GİBİDİR"

"Amcanız (tutuklu Salim Güran) gözaltına alındığında hiç mi şüphelenmediniz, aile arasında hiç mi konuşmadınız, bu durum ile ilgili hiç mi tartışmadınız?" sorumuza Baran Güran şu yanıtı verdi; "Amcam benim babam gibidir, babamdan farkı yok. Arama gece gündüz devam ederken ben gece uyurken, amcam uyumuyordu ve ekiple gece de arama çalışmalarına katılıyordu. Diyordu ki 'Ben kızımı getirene kadar, dünya benim üzerime yıkılsa uyumayacağım.' Amcam bulunması için her yerin aranmasını söylüyordu. Biz çok içli dışlı bir aileyiz. Amcamdan yana gönlüm hâlâ rahat. Amcam benim canımdır, benim tırnağım kalksa amcam kendini öldürür. Amcam adliyedeyken oğluna şöyle demiş; 'Oğlum sen dışarıdasın kafanı dik tut senin baban çıkacak. Bugün olmazsa, yarın olmazsa bir gün mutlaka çıkacak. Milletin içinde dik dur, kimseye karışma.'"

Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

"ANNEM BUNA NASIL CESARET ETSİN"

Anne ve amcasıyla ilgili gündeme getirilen iddialara dair de konuşan Güran, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada annesine iftira atıldığını öne sürerek, "Diyorlar ki 'Amca ve anne arasında bir şey var ve bu durumu Narin gördü.' Benim erkek kardeşim 16.30'a kadar evdeymiş ve annem yengemle birlikte evdeymiş. Annem buna nasıl cesaret etsin? O saatlerde kardeşim evde, diğer kardeşim Enes evin çevresinde. Böyle bir şeye kim cesaret eder? Böyle bir şey olmuş olsaydı anneme ilk tepkiyi ben verirdim, alıp kolundan tutar karakolun önüne atardım" dedi.

Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

"ENES'İN UYUŞTURUCU İÇTİĞİ İDDİA EDİLİYOR"

Gözaltındaki Narin'in ağabeyi Enes ile ilgili ortaya atılan farklı iddiaları değerlendiren Güran, şunları söyledi; "Enes ile ilgili bir sürü şey söylendi. Oysa, evde Narin'e en düşkün olan Enes'ti. Enes, Narin'i küçükken hep ayağında sallıyordu. Tek kız kardeşimiz olduğu için Enes dışında evdeki herkes de Narin'e ayrı bir düşkündü. Biz 6 kardeştik en büyüğü benim, hepimiz de birbirimize çok düşkündük. Bir de Enes'in uyuşturucu içtiği iddia ediliyor. Eğer böyle bir şey varsa testlerde çıkmaz mı? Neden bir test yapılmadı? Yapılsaydı bu çok rahat anlaşılırdı. Kolundaki ısırık izi de çok fazla gündeme geldi. Bunun nedeni Narin'in kaybolduğuna duyduğu öfke ve acıdan, kolunu ısırmış ama daha önce kolunu falan ısırdığı hiç olmamıştı. Ben de geçen öfkeden kafa vurdum bu bir tepkiydi."

Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

"BU KIZI ÖLDÜRSEYDİK KİM BİLECEKTİ?"

Baran Güran, sözlerine şöyle devam etti: "Diyorlar ki, aile yapmış. Burada bizim köklü bir aile olduğumuzu söylüyorlar zaten. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilirdi miydi Narin nerede? Biz, Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık, medyayı biz çağırdık."

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (21)

Abdullah KARAMAN:

zaten tüm köy gizli tutuyordu. demek ki kendi aranızda öldürüp olayı kapatacaktınız. bu adamın da içeri alınması gerekiyor.

136
7
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Salih Kandıralı:

Palu Family 2 ( Manyakların Dansı) Çok yakında sinemalarda.

124
7
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Onur Avcı:

Yani sende haklısın bu kıza siz hiç dokunmadınız kendiliğinden yok oldu değil mi? Mesela sizin köyde herkes tanıdık herkes akraba yabancı kuş geçse kimdir diye merak eden bir köy. Sizin köydekiler uçan kuşları görürler ama narinin ne olduğunu görememişler sende haklısın. O zaman şöyle yapalım bırakın devletimiz araştırmasını yapsın o zaman sizde tanımadığınız insanları daha iyi tanıyın buda size fırsat olur

98
0
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İ. 123:

Bununda tutuklanması lazım katilleri savunuyor bu kadar dengesizlik olmaz.

84
1
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Turhan Gönen:

Çocukları köyden çıkarın, geriye kalan ne varsa ateşe verin köyü komple yakın gitsin. Uğraşmayın zaman kaybetmeyin bunlarla.

76
1
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Fatih Sultan:

Amcam babam gibidir demiş abi olan kişi. Bizler de öyle düşünüyoruz.

69
2
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Abdullah KARAMAN:

Emrah'ın filmlerini izlemeni tavsiye ederim.

68
2
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Süleyman Yazar:

Babası gibiymis. Narin için de öyle söylenti var...

52
4
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Letgohesap null:

Bu hangi dünyada yaşıyor birisi söylesin buna. Amcasını savunuyor hala. Çok biliyor herşeyi ya.

48
0
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the order:

midem bulanıyor

42
1
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