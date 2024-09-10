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Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

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Narin Güran soruşturmasında, tutuklu amca Salim Güran'ın 200 bin TL para teklifi karşılığında küçük kızın cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Güran, çocuğu iştirak halinde kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan itirafçı Nevzat Bahtiyar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında tutuklu sayısı arttı. Küçük kızın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden, bunun karşılığında tutuklu amca Salim Güran'ın 200 bin TL para teklif ettiğini söyleyen Nevzat Bahtiyar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandıİtirafçı Nevzat Bahtiyar

"SALİM GÜRAN BANA 200 BİN LİRA TEKLİF ETTİ"

Öte yandan gizli tanık N.B.'den tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Cesedi ortadan kaldırdıktan sonra eve gidip namaz kıldığını, ardından arama çalışmalarına katıldığını söyleyen gizli tanık, Salim Güran'ın göstermeli olarak arama çalışmalarında yer aldığını itiraf etti.

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandıAmca Salim Güran

İTİRAFÇIYI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın 200 bin TL para teklifine karşı cesedi ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı ele veren detay belirlendi.

CESEDİ BIRAKTIKTAN SONRA 50 DAKİKA BEKLEMİŞ

Narin'in cesedinin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Eğertutmaz Deresi ve bölgeyi gören güvenlik kameralarını yeniden incelemeye başladı. Özellikle Narin'in kaybolduğu güne ait kamera kayıtları, jandarmanın önemli bire detaya ulaşmasını sağladı. Görüntülerde, saat 15.40 ile 16.30 arasında Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın noktada park halindeki bir aracın 50 dakika boyunca arazide sabit beklediği tespit edildi.

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

ÇAPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli aracın sahibinin, Salim Güran'a ilişkin önemli itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Bahtiyar, çapraz sorguda kan donduran detayları anlattı. Bahtiyar, küçük kızın cansız bedeninin amcası Salim Duran tarafından kendisine teslim edildiğini, cesedi ortadan kaldırması karşılığında kendisine para teklifinde bulunduğunu belirterek, "Ben de teklifini kabul ettim ve cesedi bir süre araç içinde dolaştırdıktan sonra bulunduğu dere yatağına çuval içinde üzerini taşla gizleyerek bıraktım" ifadelerini kullandı.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Bahtiyar'ın ifadesinin ardından jandarma ekipleri, Narin'in aile içi cinayete kurban gitmiş olma olasılığını değerlendirerek, tüm aile üyelerini gözaltına aldı. Narin'in babası ise daha sonra serbest bırakıldı.

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

Yusuf Kaymak:

darısı sülalesinin başına

68
0
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ZİYA BAŞKAN:

beter olsun

59
1
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Ali Kerem:

şimdi buna neler derimde Allah biliyor Rabbım versin sonsuz akıbetini

39
1
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Soykanlar:

bunu ve diğerini ve diğerlerinin hap..ishanedeki kader mahk.ummmu arkadaşlar dinleyip hal hatırlarını sorarlar umarım.

30
2
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Reşat:

Yav bu itiraf etmiş,,,aile çocuğu zaten öldürmüş buna yok etmesi için teklif edilmiş,, amcanın aracında zaten DNA örnekleri bulunmuş,, işi neden bu kadar uzatiyorsunuz katiller belli,, suçu delili yok etmeye çalışan birine mı yıkmak istiyorlar çünkü güçlü aile millet vekilerinin aile dostu aynı beyinden aynı takımdan

23
3
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Ararat Arat:

suçu özerine mi aldı acaba

14
2
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Dilek Usta:

Nedeni belli oldu mu?

4
0
yanıtYanıtla
Uzman:

Engin polat gibi yakında çıkarlar. Adaletimizi sevsinler.

2
1
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müfeyir Kaplan:

itirafçi serbest kalması lazım tedbir amacıyla tutuyorlar hak ediyor itirafçi olmasa suçlular yakalanmaz bundan sonra kimse kurkusundan itirafçi olmaz yoksa

0
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