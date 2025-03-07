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Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

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Bir minibüste yaşam mücadelesi veren adama kaçan ve 4 çocuk annesi olan bir kadının hikayesi, dinleyenleri hayrete düşürdü. Kadın, yaşadıklarını anlatırken herkesi şaşırttı ve pes dedirtti. Bu olay, toplumda büyük bir yankı uyandırdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Sungur, 26 Şubat Çarşamba günü eşini ve çocuklarını geride bırakarak evini terk etti. Günlerdir kendisinden haber alamayan ailesi, Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşi ve kızı, Sungur'un evdeki altın ve bilezikleri de alarak ortadan kaybolduğunu belirtti.

"GÖZÜME ÇİRKİN GELDİ GİTTİM"

Kaybının 9. gününde bulunan Nesrin Sungur, canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamalarla izleyicileri şoke etti. Sanal aşkına kaçan "Eşime olan sevgim kalmadı. Gözüme çirkin geldiği için gittim. Artık onu istemiyorum. 4 yıldır Gaziantep'te görüştüğüm biri vardı. O evli değil, çocuklarımı da görmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok, sevgim daha ağır basıyor" ifadelerini kullandı.

Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

"ÇOCUKLARIMA ANNENİZ ÖLDÜ DEYİN"

Bu sözler üzerine eşi büyük bir üzüntüyle "Ben seni her zaman el üstünde tuttum. Biz bunları hak etmedik" diyerek tepki gösterdi. Ancak Nesrin'in, "Beni unutun. Çocuklarıma anneniz öldü deyin" sözleri stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı. Müge Anlı, bu açıklamalar karşısında "Tehdit altında mısınız? Bu normal bir durum değil" diyerek Nesrin'e tepki gösterdi.

Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

"TİKTOK'TA TANIŞTIK, EVLİ OLDUĞUMU BİLİYOR"

Bu sözler üzerine Sungur'un eşi "Ben seni her zaman el üstünde tuttum. Biz bunları hak etmedik." diyerek tepki gösterdi. Bu sözler üzerine Nesrin, "4 senedir biriyle konuşuyordum. TikTok'ta tanıştık. Evli olduğumu biliyor. Her şeyi kabul etti. Beni unutun. Çocuklarıma anneniz öldü deyin" dedi.

"MİNİBÜSTE YAŞIYOR"

Ailesini ve çocuklarını geride bırakan Sungur'un kaçtığı kişinin kimliğiyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayına bağlanan bir izleyici, "Bu adam vasıfsız, maddi durumu iyi değil. Minibüste yaşıyor. Geçim sağlayacak bir insan değil. Köyde insanların dalga geçtiği biri. Aklı başında hareketleri yok. Kadına, çoluğa çocuğa yazık" sözleriyle herkesi şoke etti.

Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

"ASKERİ PERSONELİM" DİYEREK...

Gelen ihbarlar doğrultusunda Nesrin'in birlikte olduğu kişinin TikTok'ta asker kıyafetiyle paylaşımlar yaptığı ve bu şekilde kadınları kandırdığı ortaya çıktı. Müge Anlı, "O kadar çok telefon geliyor ki… Bu kişi kendisini askeri personel olarak tanıtıp kadınları dolandırıyormuş" dedi.

Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıReşat GALİP:

çocukların suçu ne n…m..s….z

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Haber YorumlarıGani Ömür:

yazık kanmayın kimseye az aklınızı kullansanız bunlar olmayacak çok cahil millet var çook

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