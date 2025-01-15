Menzil Cemaati'nde kavga büyüyor! Köye özel harekat timleri sevk edildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil Köyünde kardeşler arasında bir süredir miras paylaşımı dolayısıyla devam eden uyuşmazlık sürüyor. Son olarak köyde Semerkand Grubu'nun Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaat yapmak istemesi üzerine Serhendi Grubu duruma müdahale etti. Kardeşlerin grupları arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Köye çok sayıda jandarma gönderildi.

"BUNLAR CAMİ AVLUSUNA İŞEDİLER"

Serhendi Vakfı sözcüsü Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Rağıp Elhüseyni, kavgaya ilişkin paylaştığı videoda, "Bunlar Cami avlusuna işediler. Bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama bunu yaptılar. Biz gereken cevabı devletten bekliyoruz. Biz gerekli mercilere, savcılığa dilekçeyi verdik. Hiçbir şekilde kendimiz müdahale etmeyeceğiz. Gerekeni devletten bekleyeceğiz. Kimseden fiili müdahale istemiyorum. Bizim işimiz burada ümmetin malını korumak. Bizim derdimiz burada oda yapılmaması değil, bir sürü arsaları var. Oralarda da oda yapabilirler kendilerine. Gelip de caminin önünde yapmak kışkırtmadır. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ KÖYDE

Kavganın boyutları her gün büyürken Serhendi Vakfı'nı kurarak yolunu kardeşi Mübarek Erol'un başında olduğu Semerkand Vakfı'ndan ayıran Saki Erol'un özel koruma sayısını artırdığı, yükselen tansiyon sonrası köye özel harekat timlerinin sevk edildiği öğrenildi.

NAMAZ KILDIRIRKEN BİLE TETİKTELER

Erol'un camide namaz kıldırırken hemen arkasında ayakta duran korumaların bir saldırıya karşı tetikte bulunduklarını aktaran Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, "Yiyeceğine, içeceğine zehir konulabileceği konusunda uyarıldığını öğrendim" ifadelerini kullandı.