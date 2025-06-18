Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler
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Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler
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Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden biri olan Marmaris'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Eğlence merkezlerinde yapılan sözde dans şovları bu kez tur teknelerine taşındı. Turistleri gezdiren bir tur teknesinden paylaşılan görüntülerde, 'önlük' giymiş bir erkeğin uygunsuz hareketler ve turistleri rahatsız eden davranışlar sergilediği görüldü.

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden biri olan Marmaris, bu kez sosyal medyada gündem olan görüntülerle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

TUR TEKNELERİNE DE TAŞINDI

Eğlence mekanlarında "şov" adı altında gerçekleştirilen müstehcen gösteriler, bu kez tur teknelerine taşındı.

Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Turistleri gezdiren bir tur teknesinden paylaşılan görüntülerde, 'önlük' giymiş bir erkeğin uygunsuz hareketler ve turistleri rahatsız eden davranışlar sergilediği görüldü.

Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

BAKAN YERLİKAYA: BU GÖRÜNTÜLER ASLA KABUL EDİLEMEZ

Öte yandan, tartışma yaratan görüntülere ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu hakkında İçişleri Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürünü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısını görevlendirdiğini duyurdu.

Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz.

"DENETİMLER ARALIKSIZ VE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bu amaçla yarın Muğla'da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır."

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Demir:

yaz geldi coştu solcular

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Haber YorumlarıSelim Demir:

kapağa oy vermeye devem beton Kemal'in askerleri

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Haber Yorumlarıebubekir:

videoda sansürlediğinizi resimde açmışsınız

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