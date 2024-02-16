Marmara'da batan geminin son anları! Mürettabın ailesine gönderdiği video ortaya çıktı

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan halen haber alınamadı. Öte yandan kargo gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntüyü, 6 mürettebattan Hüseyin Tutuk, olaydan dakikalar önce kaydedip yakınlarına gönderdi. Daha sonra gemi suya gömüldü.

YAKINLARI GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR

Kayıp mürettabat için gece boyu süren arama çalışmalarının ardından Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. 456 personel ile yapılan aramalara Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun, Kocaeli'nden gelen TSK'ya ait mayın arama gemisi, Kıyı Emniyetine ait 1 adet uçak, helikopter, çok sayıda sonar sistemleri ile donatılmış bot ile römorkör eşlik ediyor. Kayıp 6 mürettebatın yakınları ise çalışmaları kriz merkezinden takip ederek, mutlu bir haber gelmesini bekliyor.

DALGIÇLARIN GEMİYE DALIŞ GERÇEKLEŞTİRECEK

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa'da dün sabah saatlerinde batan kargo gemisindeki 6 mürettebatın devam eden arama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter yaklaşık 500'e yakın personel ile çalışmalar devam ediyor. İnşallah altı kardeşimizi kurtarırız diye düşünüyorum" dedi.

17.00 ile 18.00 saatleri arasında batan gemiye dalgıçların dalış gerçekleştirileceğini belirten Mahmut Demirtaş, "Akın gemisi şu an için bulunduğu noktada kendini sabitledi. Bir aksilik çıkmazsa inşallah saat 17.00'den sonra dalgıçlarımız dalışa geçecek ve o saatten sonra kurtarma operasyonuna başlayacağız. Su altı cihazları geminin yerini tespit etti ancak bizim dalgıçlarımız aşağıya indikten sonra kayıp mürettebatın yerlerini tespit edeceğiz. Şu an bunu söylemek erken olur, inşallah 17.00'den sonra milletimize ve bekleyen ailelere hayırlı haberleri vereceğiz. Hem kıyı emniyeti hem de deniz kuvvetlerinin görevli dalgıçları bölgede, her iki kurumumuzda bu dalışı çok rahatlıkla gerçekleştirebilecek yetenekte hava şartları çok zorlu olsa da saat 17.00'den sonra bu dalış gerçekleştirilecek ve kurtarma operasyonuna başlayacağız" diye konuştu.