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Mardin'de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı! Cani babayı linçten polis kurtardı

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Türkiye, bugün İzmir'de 3 çocuğunu katleden cani baba haberiyle sarılmıştı. Ne yazık ki bir kötü haber de Mardin'den geldi. Bu kez madde bağımlısı babası tarafından günlerce işkence edilerek elleri ve kolları bağlı şekilde bulundu. Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırıldı. Baba H.A.'yı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Yabancı uyruklu baba ve anne gözaltına alındı.

Olay, dün Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan ismi belirlenemeyen çocuk mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı... Cani babayı linçten polis kurtardı

Konuya ilişkin konuşan ev sahibi Necmettin Özgün, "Bu aile benim evimde kiracı olarak yaşıyorlardı. Ben de yardımcı olmak için evimi kiraya verdim. Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum. Olay dün gerçekleşti ve çocuğa bu şekilde işkence yapıldığını dün öğrendik. Bu duruma çok üzüldük. Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar.

Mardin'de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı! Cani babayı linçten polis kurtardı

Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı. Bu çocuğu bana Allah gönderdi ki ben bu aileyi kendi evime kiracı olarak aldım ve bu olay da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İyi ki de ortaya çıktı. Bir çocuk işkenceden kurtuldu. Bu durum için çok üzgünüm ama iyi ki bu evi onlara kiraya vermişim ve bu çocuk böylelikle kurtulmuş oldu. Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum" dedi.

Mardin'de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı! Cani babayı linçten polis kurtardı

CANİ BABAYI LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Bölgeye gelen ekipler, H.A.'nın yaşadığı evde arama yaptı. Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mardin'de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı! Cani babayı linçten polis kurtardı

Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.'ya linç girişiminde bulundu. H.A.'yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Türkiye Plastik Mardin İzmir Çocuk Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Ferhat Uras:

Evlat sahibi olamayan birçok insan varken, evlat sahibi herkes maalesef anne ya da baba olamıyor. Evlatlarımızın kıymetini bilelim, onlara şefkat, merhamet, hoşgörü ve nezaketle yaklaşalım.

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kimenelan kimenelan:

şeytan, aylak parasızları, içki, uyuşturucu madde kullananları kendine köle yapar. ve vardır öyle yaratıklar.

9
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Hasan Turk:

Koruyan degil asan adalet istiyorum.

1
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Hikmet Tan:

Oy kuzum benim ALLAH'IM yardımcın olsun zor bir durum ALLAH'IM herkesin yardımcısı olsun

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