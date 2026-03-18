Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesi İzmir-Ankara D300 Karayolunda seyreden Samet Ulusoy yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip Ali Karakurt'un kullandığı otomobil ve Hasan E. yönetimindeki araçla çarpıştı.

2 ÖLÜ, 5 YARALI

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, her 3 araçta bulunan yolcular Sinem K. (29), Esra K. (28), Elisa K. (3), Aras K. (1) ve Adile E. (34) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sinem K., Esra K., Elisa K., Aras K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un cansız bedenleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı