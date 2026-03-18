Haberler

Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesi İzmir-Ankara D300 Karayolunda seyreden Samet Ulusoy yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip Ali Karakurt'un kullandığı otomobil ve Hasan E. yönetimindeki araçla çarpıştı.

2 ÖLÜ, 5 YARALI

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, her 3 araçta bulunan yolcular Sinem K. (29), Esra K. (28), Elisa K. (3), Aras K. (1) ve Adile E. (34) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sinem K., Esra K., Elisa K., Aras K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un cansız bedenleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

148 hafta sonra bir ilk! Trabzonspor'un şampiyonluk inadı sürüyor

Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi şampiyonluk ateşini yaktı
Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama

PSG'den Galatasaray eşleşmesi hakkında cesur açıklama
Fransa'da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu

O ülkede ilginç seçim! Biri Hittler, diğeri Zielinski
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
148 hafta sonra bir ilk! Trabzonspor'un şampiyonluk inadı sürüyor

Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi şampiyonluk ateşini yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü