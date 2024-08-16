3 ilde alevlerle çetin mücadele! 1 köy 10 dakika içerinde tamamen yandı

Yurt genelinde artan sıcaklıklar ve rüzgar orman yangınlarına neden oluyor. 3 ilde alevlerle mücadele sürüyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çarşamba günü 2 farklı mahallede başlayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Dün tedbir amaçlı boşaltılan Yeniköy Mahallesindeki vatandaşlar tehlikenin geçmesi üzerine köylerine dönerken 40 kişinin yaşadığı Karayakup köyü ise alevlere teslim olarak tamamen yandı. Jandarma ekipleri soğutma çalışmalarının devam ettiği Karayakup Köyüne girişleri kapattı. Bölgede ekiplerin yoğun çalışması devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce köylere dağıtılan tarallarla taşınan sular, ekiplerin söndürme çalışmalarına büyük destek veriyor.

ALEVLER 10 DAKİKA İÇERİSİNDE KÖYÜ YUTTU

Bölgede yaşayan ve çalışmalara destek veren vatandaşlar ise şimdiye kadar gördükleri en büyük orman yangınına tanıklık ettiklerini ve var güçleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Yeniköy Mahallesinde yaşayan Mustafa Yıldız isimli vatandaş dün alevlerin 200 metre yaklaştığı için tedbir amaçlı boşalttıkları köylerine tehlikenin geçmesi üzerine yeniden döndüklerini ve söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Köylerinin tehlikeyi atlatmasına rağmen 6 kilometre ötedeki Karayakup Köyünün tamamen yandığını ifade eden Yıldız, köylerini es geçen alevlerin 10 dakika içinde Karayakup Köyünü yaktığını belirtti.

İZMİR'DE İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR ALEVLERE TESLİM OLDU

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki orman yangını da sürüyor. Dün akşam 21.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Doğançay Mahallesi'nde alevlerin sıçradığı 3 ev zarar gördü. Karşıyaka Sanayi Bölgesi'nde de birçok iş yerine alevler sıçradı. Yanan iş yerlerine itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerlerinin yanışını izleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin müdahale sürüyor.

BOLU'DA ALEVLERLE MÜCADELE 2 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 28'inci saate girildi. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak alevlere püskürtmeye devam ediyor. Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmak olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, orman yangını sebebiyle tedbir amacıyla Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatıldı.