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Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kaza yapan tıra müdahale eden trafik polislerine saman yüklü başka bir tır çarptı. Tırın altında kalan 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Malatya'da devrilen tırın altında kalan 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

TRAFİK POLİSLERİ SAMAN YÜKLÜ TIRIN ALTINDA KALDI

Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir TIR devrildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü TIR'ın altında kaldı.

Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolda ekipler 2 polisi aracın altından çıkarmak için çalışma yaptı. Tırın altından çıkarılan polislerden biri şehit oldu. 1 polis ise yaralı olarak kurtarıldı.

Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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