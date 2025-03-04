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Araç gişelere ok gibi saplandı, karı-koca hayatını kaybetti

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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, gişelerdeki beton bariyerlere ok gibi saplandı. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sürücü hayatını kaybetti, doktor eşi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 5 günlük bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Düzce istikametine doğru seyir halinde olan Selman Güngör idaresindeki lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Akyazı gişelerinde beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Lüks otomobil gişelere saplandı: Karı-koca yaşamını yitirdi

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngör ise burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lüks otomobil gişelere saplandı: Karı-koca yaşamını yitirdi

KIZLARININ DURUMU AĞIR

Hayatını kaybeden çiftin 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Lüks otomobil gişelere saplandı: Karı-koca yaşamını yitirdi

KADIN HASTALIKLARI BÖLÜMÜNDE DOKTORMUŞ

Öte yandan, hayatını kaybeden Yonca Haymana Güngör'ün, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Lüks otomobil gişelere saplandı: Karı-koca yaşamını yitirdi

Araç gişelere ok gibi saplandı, karı-koca hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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