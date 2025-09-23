Haberler

BM Genel Kurulu’nda Filistin Destekçi Gösteri

BM Genel Kurulu'nda Filistin Destekçi Gösteri
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında liderler hitaplarını gerçekleştirirken yüzlerce Filistin yanlısı protestocu, New York kentinin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin arka sokağında toplandı.

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu liderlerin hitaplarıyla resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitabını gerçekleştirdiği BM Genel Kurulu devam ederken Filistin destekçisi gösteriler de gerçekleştirildi. ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde yer alan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin arka sokağında yüzlerce Filistin yanlısı gösterici bir araya geldi. Protestocular başta ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelen liderlere seslerini duyurmaya çalıştı. Protestocular, "Özgür Gazze, Özgür Filistin" sloganları atarak en kısa sürede ateşkes çağrısında bulundu. Eylemcilerin taşıdıkları, Filistin'de hayatını kaybeden çocukların ve kadınların fotoğrafları dikkat çekti.

Polislerin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestocuların bulunduğu alanda, BM 1. caddeye yakınlaşmalarına izin verilmedi.

İsrail yanlısı bir kişiden protestoya müdahale

Protestocuların yanına İsrail yanlısı bir kişinin gelip müdahalesiyle tansiyon bir anda yükseldi. Polislerin uyarıda bulunması üzerine gerginlik yatıştı. Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği bulunan New York'ta protestoların devam etmesi bekleniyor. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
