Beşiktaş-Kocaelispor maçında ilk 11'ler belli oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

MAÇ SAAT 19.00'DA

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Cerny, Miretti, Orkun, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.

İLK KEZ 11'DE

Olaitan'ın yerine forma giyen Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Miretti, bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alıyor.