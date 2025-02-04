İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

Avrupa ülkesinde okula silahlı saldırı! Vurulanlar var
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak

Kuyumcudan 3 kilo altın çalan hırsız 2 gündür AVM içinde aranıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 2 gün önce AVM içindeki bir kuyumcu dükkanından 3 kilo altın ile 100 bin TL çalan şüpheli polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Şüphelinin hala AVM'de saklandığı ihtimalini değerlendiren ekipler seslerin geldiği havalandırma boşluklarında arama-kurtarma köpeğiyle arama yaptı.

Adana'da 2 gün önce kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından 3 kilo altın ile 100 bin lira çalan şüpheli aranıyor. Şüphelinin hala alışveriş merkezinde saklanıyor olabilme ihtimalini değerlendiren polis ve kurtarma ekipleri, havalandırma boşluklarında arama-kurtarma köpeğiyle arama yaptı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, 2 Şubat gecesi Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kuyumcudan 3 kilo altın çalan hırsız 2 gündür AVM içinde aranıyor

İŞ YERLERİNİ TEK TEK AÇTIRIP İÇERİ BAKTILAR

Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı. Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen şüpheli bulunamadı. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kuyumcudan 3 kilo altın çalan hırsız 2 gündür AVM içinde aranıyor

SESLER GELİNCE HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNU ARADILAR

Havalandırma boşluğundan sesler gelmesi üzerine şüphelinin hala alışveriş merkezinde saklanabileceği ihtimalini değerlendiren polis, boşluklarda ve mağazaların arasındaki vatandaşların kullanmadığı koridorlarda geniş kapsamlı arama yaptı. Destek istenen AFAD ekipleri de termal cihazlarla tarama yaptı ama bir ize ulaşılamadı.

Kuyumcudan 3 kilo altın çalan hırsız 2 gündür AVM içinde aranıyor

ASMA TAVAN SÖKÜLÜP ARAMA YAPILDI

Gece saatlerinde ise arama-kurtarma köpeğiyle çalışma yapıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, diğer yandan çevredeki yüzlerce güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Müşteri giriş-çıkışlarının devam ettiği alışveriş merkezinde bazı kişilerin tavandan ses duyması üzerine asma tavanın sökülüp merdiven dayanarak görevliler tarafından arama yapılması kameralara yansıdı.

Kuyumcudan 3 kilo altın çalan hırsız 2 gündür AVM içinde aranıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Mahmut Tuncer'in acı günü
img

Engin Polat hakkında beraat kararı!
img

David Beckham, Beşiktaş'ta!
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

hırsız içerdendir

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
'Bu gelişme yaşanırsa alarma geçmeliyiz'

"Bu gelişme yaşanırsa alarma geçmeliyiz"
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.