İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Kar yağışı kenti esir alacak! İstanbul'da eğitime ara
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
8 yaşındaki Narin cinayeti davasında tutuklanan ağabey Enes Güran için tahliye talebi

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!

Küçük bir kıvılcımla başladı, hızla büyüdü! Afyonkarahisar OSB'de fabrika yangını

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir orman ürünleri üretim fabrikasında çıkan yangın, 20 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede bir itfaiye ekibinin tesis edilmemiş olması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) yer alan ve orman ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada önceki gün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Küçük bir kıvılcımla başladı, hızla büyüdü

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İçerisinde çok sayıda ahşap ve suntadan üretilmiş ürün bulunan tesisteki yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler bütün fabrikayı sardı.

Küçük bir kıvılcımla başladı, hızla büyüdü

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Hızla büyüyen yangına ilk olarak Afyonkarahisar Belediyesi'nde bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ayrıca olay yerine sevk edilen itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale araçları, AFAD'a ait araç ve personel de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Küçük bir kıvılcımla başladı, hızla büyüdü

YANGININ BOYUTU HAVA AYDINLANDIĞINDA ORTAYA ÇIKTI

Hava aydınlandığında ise yangının boyutu gözler önüne serildi. Yangının iç bölgelerine ulaşılması için hava desteği istendi. Öğleden sonra ise 2 adet helikopter de havadan söndürme çalışmalarına destek oldu.

Küçük bir kıvılcımla başladı, hızla büyüdü

20 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Çatısı çöken depoda söndürülen alanlardaki metal malzemelerin altında kalan ahşaplar, yangının uzun sürmesine neden oldu. Depodaki yanıcı madde fazlalığı nedeniyle ekipler, alevlerin çevreye yayılmadan kontrol altına alınması için çaba gösterdi. Yangın, ekiplerin 20 saati bulan çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Küçük bir kıvılcımla başladı, hızla büyüdü

"TESELLİMİZ CAN KAYBI YA DA YARALANMANIN OLMAMASI"

Yangının çıktığı fabrika alanına gelen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, bölgede incelemelerde bulundu. Yiğitbaşı, burada yaptığı açıklamada: "Yangının çıkış sebebiyle ilgili netleşen bir şey yok. Önceliğimiz yangının kontrol altına alınması ve yanan malzemelerin buradan kaldırılması. Fabrikadaki bütün ürünlerin yandığını söyleyebiliriz. Allah'a şükür firmanın sigortası varmış. Sigortasının olması iş yeri sahibini biraz daha rahatlatacaktır. Tesellimiz can kaybı ya da yaralanmanın olmaması, ama gönül isterdi ki bu denli maddi kayıpta olmasaydı. Bununla beraber hızlı müdahale ile yangının başka yerlere sıçramadan söndürülmesi teselli eden bir başka nokta." ifadelerini kullandı.

Küçük bir kıvılcımla başladı, hızla büyüdüVali Kübra Güran Yiğitbaşı

"İTFAİYE EKİPLERİMİZ, CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ"

Yangın bölgesine giden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da, "Olayı ilk öğrendiğimiz andan itibaren itfaiye ekiplerimiz müdahalede bulundular. Bizler de olay yerinde bizzat takip ediyoruz. Etrafta birçok iş yeri ve fabrikalar var. Bundan dolayı yangının başka bir iş yerine veya fabrikaya sıçramaması adına itfaiyemiz canla başla müdahale ediyor." diye konuştu

Küçük bir kıvılcımla başladı, hızla büyüdüBelediye Başkanı Burcu Köksal

OSB'DE İTFAİYE OLMAMASI TEPKİLER ÇEKTİ

Öte yandan, yangının ardından gözler Organize Sanayi Bölgesi'ne çevrildi. Yaklaşık 400 firmanın bulunduğu alan içinde ayrıca 2 teknik lise ve bir de yüksek öğrenim öğrenci yurdu yer alıyor. Bu denli riskli bir bölgede itfaiye ekibinin tesis edilmemiş olması vatandaşların da tepkisine neden oldu. Vatandaşların iddiasına göre OSB içindeki itfaiye musluklarının da sağlıklı çalışmadığı ileri sürüldü. OSB içinde olması gereken bir itfaiye teşkilatının olmamasının yangına müdahaleyi geciktirdiği ve yangının şiddetini arttırmasına neden olduğu iddia edildi.

Fotoğraflar: DHA

Küçük bir kıvılcımla başladı, hızla büyüdü! Afyonkarahisar OSB'de fabrika yangını
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
img

Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
img

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı

Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.