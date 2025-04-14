Kreşte küçük çocuğu duvara fırlatan 4 çalışan tutuklandı

İspanya'da bir kreşte yaşanan dehşet verici bir olayda, küçük bir çocuğun duvara fırlatıldığı ve zorla yemek yedirildiği şok edici bir video ortaya çıktı. Bu görüntüler üzerine kreşte çalışan dört personel çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı.

Madrid'e bağlı Torrejon de Ardoz kasabasındaki Casanueces kreşinde staj yapan bir öğrenci tarafından gizlice kaydedilen görüntülerde, kadın bir bakıcının küçük bir çocuğu yakalayıp yüzünü sıkarak duvara vurduğu tüyler ürpertici anlar görülüyor.

Kadın, korku içinde ağlayan küçük çocuğa, "Yemeğini tükürme!" diye bağırıyor. Ardından öfkeyle, "Senden çok bıktım artık!" diye söylendiği duyuluyor.

Bakıcı, küçük çocuğun kafasını defalarca duvara çarpıyor, sonra çocuğu çevirip kucağına yatırarak zorla yemek yedirmeye başlıyor.

Çocuğa, "Eğer tükürürsen o yemeği tekrar ağzına tıkarım," diye tehdit ediyor ve ardından, "Kusarsan yandın sen!" şeklinde ağır bir ifade kullanıyor.

Daha da sarsıcı olan ise, arka planda başka bir kreş çalışanının bu zalimce muameleye hiç tepki vermeden durduğu görülüyor.

İspanyol polisi, yaptığı açıklamada, iki çalışanın çocuk istismarı suçlamasıyla, diğer iki çalışanın ise bu korkunç olayı yetkililere bildirmediği için tutuklandığını belirtti. Şu anda gözaltında tutulan kadınların, bugün ilerleyen saatlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Bu şok edici olay, velilerin kreş yönetiminden ve yerel yetkililerden acil açıklama talep etmesine yol açtı.

Olay karşısında dehşete düşen velilerden Nancy, İspanyol haber kanalı Antena 3'e yaptığı açıklamada, uyuyamadığını ve 18 aylık kızının da benzer kötü muamelelere maruz kalmış olabileceği düşüncesinden kendini alamadığını söyledi.

Nancy, "Gördüğümüz her şey beynime kazındı," dedi.

Ayrıca, küçük kızının son zamanlarda aniden iştah kaybı yaşadığını ve zorla yemek yedirme görüntüsünü izledikten sonra, kızının neden yemek yemeyi reddettiğini şimdi anladığını ifade etti.

Torrejon de Ardoz Belediyesi, Madrid Özerk Topluluğu Eğitim Bakanlığı'na bağlı Madrid-Doğu Bölge Müdürlüğü'nden olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını talep etti.

Belediye ayrıca, Eğitim Teftiş Kurulu'ndan kreşin organizasyonu, işleyişi ve çalışanlarıyla ilgili gerekli tüm önlemleri almasını istedi.

Olayın ardından kreş geçici olarak kapatılırken, Madrid Belediyesi Eğitim Müdürlüğü etkilenen tüm ailelere psikolojik ve sosyal destek sağlamaya başladı.