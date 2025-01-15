Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını süpürge ve ayakkabı ile dövdü

Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde bir otelde yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Aldatıldığını öğrenen bir kadın, kocasını başka bir kadınla yatakta yakaladıktan sonra çifte şiddet uyguladı.

Olay anı kamerayla kaydedildi. Görüntülerde öfkeli eş, elinde süpürgeyle odaya giriyor ve yatakta siyah iç çamaşırıyla yatan kadına süpürgeyle vuruyor. Ağlayan kadını köşeye sıkıştıran aldatılan eş, topuklu ayakkabısını çıkararak kadının kafasına vurmaya başlıyor. Sadece iç çamaşırıyla olan kocası kavgayı durdurmaya çalışıyor.

Öfkeden kontrolünü kaybeden kadın, sevgilinin yüzüne dizleriyle vuruyor ve bir arkadaşının uzattığı makasla kadının saçlarını kesmeye çalışıyor. Otel odasında yaşanan arbedede, sevgili ağlayarak ve yalvararak saldırının durmasını istiyor.

Kocası tekrar araya girerek kavgayı durdurmaya çalışıyor ancak bu sefer kadının öfkesi ona yöneliyor.

Olayı kaydeden ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi, "Yanlış bir şey yapıyorlardı ve kamuoyu önünde utanç duymaları için yüzlerinin görülmesini hak ettiler. Koca, sevgilisiyle oteldeydi ama sonra karısından af diledi. Çok yalvarması gerekecek" dedi.

Bu yıl başında Bangkok'ta da benzer bir olay yaşanmış, eve erken dönen bir kadın, kocasını ve çıplak sevgilisini yatakta yakalayarak sevgiliyi evden kovmuştu.