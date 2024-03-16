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Kocaeli'de limana yaklaşan gemi duramadı, devasa vinçler domino taşı gibi devrildi

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Kocaeli'de seyir halindeki gemi, limanda bulunan vinçlere çarptı. Dev vinçler birbirlerine çarparak limanın üzerine devrilerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anında çevrede çalışan ve operatörlerin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Evyapport limanında gemi kıyıda bulunan vinçlere çarptı. Devasa vinçler, limanın üzerine devrildi, dehşet anları kameralar tarafından görüntülendi.

Kocaeli'de Uluslararası Limanda Yükleme Vinçleri Devrildi

SEYİR HALİNDEKİ GEMİ DURAMAYIP VİNÇLERE ÇARPTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 vince çarptı. Vinçler domino etkisi gibi sırayla, büyük gürültüyle devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme yaptı.

ÇEVREDE ÇALIŞANLARIN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Ayrıca termal ve güvenlik kamerasından da kontroller yapıldı. Kaza anında çevrede çalışanların ve vinçlerde operatörlerin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Dehşet anları anbean çalışanların telefon kamerasına yansıdı. Geminin duramayıp vinçleri devirmesi ve çalışanların korku ile bağırmaları anbean kameraya yansıdı.

Kocaeli'de Uluslararası Limanda Yükleme Vinçleri Devrildi

Kocaeli'de Uluslararası Limanda Yükleme Vinçleri Devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kocaeli Acil Durum Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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