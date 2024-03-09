Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheliden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartı uygulandı.

AYNI SUÇTAN TUTUKLU SAYISI 63'E YÜKSELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "2021 Ekim ayından itibaren farklı tarihlerde açılarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğu halen devam etmekte olup, aynı suçtan tutuklu sayısı 63'e yükselmiştir" bilgisini paylaştı.

9 FARKLI NUMARA İLE İLETİŞİME GEÇMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, İsrail istihbarat mensubu "Victoria" kod adlı ajanın kendisini "Global Investigative Services" isimli şirket çalışanı olarak tanıttığı, Slovakya ve Güney Afrika GSM'leri üzerinden şüpheli özel dedektif Hamza Turhan A. ile ilk teması 2019 yılında sağladığı ve 9 farklı numarayla temas sağladığı anlatıldı.

63 ADET AKTİF BANKA HESABI VARMIŞ

Şüpheli Hamza Turan A.'nın MASAK araştırma ve tespit raporuna göre; şüphelinin 63 adet aktif, 35 adet kapatılmış banka hesabının bulunduğu ve bu hesapları faaliyetleri kapsamında elde ettiği menfaatleri gizleme maksadıyla kullandığı ortaya çıktı. Özellikle Ercan K., Mehmet Y. ve Özkan Ş.'nin aralarında birbirlerine sık sık para gönderdikleri ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin, "Victoria" kod adlı istihbarat mensubu ile para transferi noktasında bitcoin hesabını kullanmak için anlaştıkları ve yaklaşık 1 milyon lira para çıkışının, 4 milyon para girişinin olduğun tespit edildi.

TELEFONDAN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Şüpheli Hamza Turan A'nın banka hesabına İsrail istihbarat servisi mensubu olduğu değerlendirilen Emil Slavov'a ait İsviçre hesabından bin 484 euro para transferi gerçeklemesi de dikkat çekti. Emil Slavov tarafından şüpheli Hamza Turan A'ya toplam 29 bin 491 TL para transferinin gerçekleştiği belirtildi. Şüphelinin telefonunda İsrail istihbarat servisinin yurt dışı numaralarıyla whatsapp ve facetime görüşmeleri yapıldığı, fotoğraflar kısmında İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleşen eyleme ait görüntülerin bulunduğu, bu görüntülerin de İsrail istihbarat servisiyle paylaşıldığının değerlendirildiği kaydedildi.

ŞİKAYETÇİ OLUP KARAKOLA ÇAĞIRTMIŞ

Şüpheli Funda K.'nın satış elemanı olarak sigorta kaydının bulunduğu, şüpheli Hamza Turan A. ile gönül ilişkisinin bulunduğu, şüpheli Hamza'nın yönlendirmesi ve talimatıyla yabancı şahsa sahte Instagram hesabı üzerinden mesaj atarak irtibat kurup sonrasında şikayetçi olarak karakola çağrılmasını sağladığı, bu şahsın da karakola girerken ve çıkarken görüntülerinin şüpheli Hamza tarafından temin edilerek İsrail istihbarat servisine gönderildiği, şüpheli Hamza ile birlikte hareket ederek casusluk faaliyetlerini gerçekleştirdiği anlatıldı. Şüpheli Funda'nın özellikle İranlı şahısların takip edildiği illerde Hamza ile birlikte bulunduğu ve aile görüntüsü vermek suretiyle dikkat çekmemenin amaçlandığı da vurgulandı.

BİR ŞÜPHELİ VERGİ DAİRESİNDEE MEMUR

Şüpheli Mehmet Y.'nin aktif olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında memur olarak görev yaptığı, özellikle şirket bazında bazı bilgilere kolayca erişiminin bulunduğu, şüphelinin memur olduğu da dikkate alındığında 24 adet aktif 12 adet kapatılmış banka hesabının bulunmasının olağan akışa uygun olmadığı, şüphelinin hesabına dosya şüphelisi Hamza Turan A.'dan farklı tarihlerde toplam 59 bin 501,20 TL para transferi gerçekleştiği kaydedildi.

POLİS MEMURUYKEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Şüpheli Özkan Ş.'nin polis memuru iken ihraç olduğu, birçok adli suçtan kaydının bulunduğu, yine olağan akışa uygun olamayacak şekilde 36 adet aktif 34 adet kapatılmış banka hesabının bulunduğu, ekseriyeti polis memuru olan çok sayıda kamu görevlisiyle para transferi gerçekleştiği, şüphelinin swift alma bilgilerine bakıldığında hesabına 74 bin 47 değerinde dolar ve euro girişinin olduğu, şüphelinin telefonunda yapılan incelemede Mustafa M. başlıklı not dökümüne rastlandığı, dökümde "TC'si bulunup oteline de bakılacak" şeklinde içeriğin yer aldığı, dolayısıyla bunun casusluk faaliyeti kapsamında bir not olduğu kaydedildi.

9,5 MİLYON DOLAR PARA TRANSFERİ

Şüpheli Ömer Burak G'nin de polis memuru iken istifa ettiği, birçok adli suçtan kaydının bulunduğu anlatılan sevk yazısında, 45 adet aktif 30 adet kapatılmış banka hesabının bulunduğu, polis memuru olan şahıslarla para transferinin tespit edildiği, bu transferlerinde İsrail istihbarat servisi tarafından talep edilen veya dosya şüphelisi Hamza tarafından iletilen bilgilerin temin edilmesi sebebiyle gerçekleştiğinin değerlendirildiği, şüphelinin kendi hesapları arasındaki transferlerinin toplamına bakıldığında 2023 yılında 279 milyon 64 bin 194 TL para girişinin olduğu, kendi hesapları arasında 9 milyon 685 bin dolar para transferinin gerçekleştiği belirtildi.

Yine şüpheli İsmail K.'nın da ihraç edilen polis memuru olduğu, olağan akışa uygun olmayacak şekilde 20 adet aktif, 16 adet kapatılmış banka hesabının bulunduğu, bu hesaplarında suçtan elde edilen menfaatlerin takibini zorlaştırmak için kullanıldığının değerlendirildiği, şüpheli Ercan K'nin de eski polis memuru olduğu, 36 adet aktif 34 adet kapatılmış banka hesabının bulunduğu, bu hesapların casusluk faaliyetleri kapsamında elde edilen menfaatin takibini zorlaştırmak için kullanıldığı anlatıldı.

Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına bilgi toplama, takip etme, fotoğraflama eylemlerini gerçekleştirdikleri, bu eylemleri neticesinde menfaat temin ettikleri, bu menfaati de farklı hesaplar üzerinden ve kripto para şeklinde temin ederek gizlemeye çalıştıkları, eylemlerinin siyasal casusluk suçuna vücut verdiği vurgulandı.