Üye Girişi
Haberler

Canlı yayında "Namus belası" şarkısı eşliğinde eniştesini bıçakladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve bıçakları göstererek sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. "Namus belası" şarkısını dinlemeye başlayan adam, bir süre gözden kaybolduktan sonra her tarafı kan içerisinde tekrar geldi. Şüphelinin, eniştesini miras kavgası nedeniyle bıçaklayarak ağır yaraladığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eniştesini bıçakladı. Olayın ardından yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"NAMUS BELASI" DİNLEYİP "CESARETİ OLMAYAN İZLEMESİN" DEDİ

Olay, 3 Haziran Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü.

Canlı yayın açarak 'Namus belası' şarkısı eşliğinde eniştesini bıçakladı

ANNESİ ENGEL OLMAYA ÇALISSA DA BAŞARILI OLAMADI

Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Özgür U., eniştesi Ertuğrul D.'yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu. Bir süre sonra tekrar gelen Özgür U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.

Canlı yayın açarak 'Namus belası' şarkısı eşliğinde eniştesini bıçakladı

ENİŞTESİNİ AĞIR YARALAYAN ZANLI TUTUKLANDI

Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Özgür U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tartışmanın nedeninin ise miras meselesi olduğu öğrenildi.

Canlı yayın açarak 'Namus belası' şarkısı eşliğinde eniştesini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Kocaeli Kartepe Miras Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Fenerbahçe'de olaylı başkanlık yarışı! İlk raundu kaybeden Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti

Fenerbahçe'de olaylı başkanlık yarışı! İlk raundu kaybeden Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti

 YKS'de görülmemiş olay! 1 saat okulun önünde bekleyen genç, sınava geç kaldı

YKS'de görülmemiş olay! 1 saat okulun önünde bekleyen genç, sınava geç kaldı

 DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

 Kongrede Ali Koç'un çıldırdığı anlar! Hızını alamayıp tribüne kadar gitti

Kongrede Ali Koç'un çıldırdığı anlar! Hızını alamayıp tribüne kadar gitti
500

Yorumlar (8)

MAJESTIK:

Namus belası değil miras kavgasıymış, eşoleşşek ne duyar kasıyorsun.

99
0
yanıtYanıtla
Ahmet YILMAZ:

Haklısınız tam eşşoleşşekmiş

yanıt24
yanıt0
Furkan ÖZCAN:

Resme ilk baktığımda Mert Hakan Yandaş zannedip darp edildi diye yorumladım.

27
3
yanıtYanıtla
Ismail Celik:

onca yorumuna kizicaktim taraftar vaziyeti diye baktim harbide aynisi ikizi gibi

yanıt6
yanıt0
Son Yörük:

Ne oldu namusunu temizledin mi? Buyukler miras falan birakmasin herkes calissin kazansin kiz erkek ayrimi yapmayin Allah evladin hayirlisini versin.

20
1
yanıtYanıtla
Muhammet tunc:

Allah sonumuzu hayret sin pırlanta gibi çocuklarımız yetistirecez

8
3
yanıtYanıtla
Mustafa AKSAN:

Adam kendini gözgöre ihbar etmiş resmen.

0
0
yanıtYanıtla
Murat Celik:

değdi mi be kardeş

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title