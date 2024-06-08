Canlı yayında "Namus belası" şarkısı eşliğinde eniştesini bıçakladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eniştesini bıçakladı. Olayın ardından yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"NAMUS BELASI" DİNLEYİP "CESARETİ OLMAYAN İZLEMESİN" DEDİ

Olay, 3 Haziran Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü.

ANNESİ ENGEL OLMAYA ÇALISSA DA BAŞARILI OLAMADI

Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Özgür U., eniştesi Ertuğrul D.'yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu. Bir süre sonra tekrar gelen Özgür U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.

ENİŞTESİNİ AĞIR YARALAYAN ZANLI TUTUKLANDI

Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Özgür U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tartışmanın nedeninin ise miras meselesi olduğu öğrenildi.