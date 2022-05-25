Karısının yanında başka bir erkek görünce çılgına döndü! İkisini de tabancayla vurdu - Haberler

2 kişinin tabancayla vurularak yaralandığı olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi.

YANLARINA GELEREK ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, saat 15.45 civarında Elif E. arkadaşı Orhan K. ile kaldırımda giderken Elif E.'nın kocası Ramazan E. yanlarına gelerek tabancayla ateş edip, ikisini de bacaklarından vurup kaçtı.

"BENİ ÇOCUKLARIMIN BABASI VURDU"

Yaralanan kadın ve erkek kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar hemen 112'yi arayarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada Elif E. basın mensuplarının "Sizi kim vurdu" sorusuna "Beni çocuklarımın babası vurdu" diye yanıt verdi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İki yaralı da olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ise kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa