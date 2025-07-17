Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyir halinde olan taksinin şoförü Ö.K. ile kadın yolcu D.E. arasında araçta sigara içme nedeniyle tartışma çıktı.

KADIN YOLCU, TAKSİCİYE SALDIRDI

Sürücünün taksiyi yol kenarına çekmesinin ardından tartışma caddede de devam etti. Tartışma sırasında yolcu D.E. taksiyi tekmeledi. Ardından da sürücü Ö.K'ye hakarette bulunarak, tekme ve yumruk attı. Çevredelerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

"KADINA BAK ERKEĞİ DÖVÜYOR"

10 Temmuz Perşembe günü yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri kaydeden bir kişinin kayıt sırasında "Kadına bak erkeği dövüyor. Suçlu olduğu halde erkek kadına el kaldırmıyor" dediği anlar yer alıyor.

"SENİN BEYNİNİ DAĞITIRIM"

Görüntülerin devamında kadının taksiciye vurduğu anlarla, vatandaşların araya girdiği, kadının ise taksiciyi "Senin beynini dağıtırım" diyerek tehdit ettiği anlar da görülüyor.

TAKSİCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olacaklarını belirtmeleri üzerine taraflar emniyete götürüldü. Taksici Ö.K.'nin ifadesinde, araçta sigara içtiği için uyardığı kadın yolcunun taksiye tekme attığını, kendisine sözlü hakaret ve fiziksel saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.