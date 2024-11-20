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İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekiplerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı mahallede vatandaşlar sokağa dökülürken ve çok sayıda vatandaş polisleri yaralayan şahsın dükkanını taşladı. İzmir Valiliği, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında "Olayın şüphelisi silahıyla birlikte yakalandı" açıklaması yaptı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DURUMLARI AĞIR OLAN POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir Valiliği'nden 3 polise silahlı saldırı olayıyla ilgili ilk açıklama geldi: Polislere saldıran zanlı yakalandı

İZMİR VALİLİĞİ: OLAYIN ŞÜPHELİSİ SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

İzmir Valiliği, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahla ateş açılması sonucu yaralanan 3 polisin tedavi altına alındığını, olayın şüphelisinin silahıyla birlikte yakalandığı açıkladı.

İzmir Valiliği'nden 3 polise silahlı saldırı olayıyla ilgili ilk açıklama geldi: Polislere saldıran zanlı yakalandı

Yapılan açıklamada, "Seferihisar ilçemizde, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

İzmir Valiliği'nden 3 polise silahlı saldırı olayıyla ilgili ilk açıklama geldi: Polislere saldıran zanlı yakalandı

MAHALLELİ DÜKKANI TAŞLADI

Öte yandan polislere yapılan silahlı saldırının ardından ardından mahalleli sokağa döküldü ve saldırıyı gerçekleştiren şahsın dükkanını taşladı.

İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı

İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıEvren Erol:

Ne Avrupa'da ne Amerika'da polise bu hareketleri yapamazsın.Almanyada polise tokat at mermiyi yersin.Devlet artık polis ve askere daha fazla yetki vermeli başka türlü asayiş sağlanamaz

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Haber YorumlarıKuntay Bayoglu:

kahraman polislerimize Allah şifa versin inşallah

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Haber YorumlarıErtan ipşir:

Mahalleli gerekeni yapmış. Ellerinize sağlık seferihisarlılar

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Haber YorumlarıNur Zo:

İnşallah ifadesini alıp bırakmazlar

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Cezalar caydırıcı olmadığı için önüne gelen polise kafa tutuyor , İbo nun gayrmşru kızı bile polise kafa tutmuştu

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Çok geçmiş olsun

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Haber Yorumlarıİletim:

Jop skun!! Allah kitap aşkına yapın bunu!! Başla şekilde adalet sağlanmaz ??

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Haber Yorumlarıemre cahilsavar:

TEXAS TÜRKİYE

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Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

muhtemelen ifade alındıktan sonra serbest bırakılır

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Haber YorumlarıAhmet null:

Bizim esnaflar böyle esnaflık ahilik ister adam olmayı ister bunlar gangster

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