İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DURUMLARI AĞIR OLAN POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İZMİR VALİLİĞİ: OLAYIN ŞÜPHELİSİ SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

İzmir Valiliği, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahla ateş açılması sonucu yaralanan 3 polisin tedavi altına alındığını, olayın şüphelisinin silahıyla birlikte yakalandığı açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Seferihisar ilçemizde, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

MAHALLELİ DÜKKANI TAŞLADI

Öte yandan polislere yapılan silahlı saldırının ardından ardından mahalleli sokağa döküldü ve saldırıyı gerçekleştiren şahsın dükkanını taşladı.