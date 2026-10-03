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Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?

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Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’den istifa kararının arka planını ve Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tutumunu açıkladı. AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt veren Yavaş, istifa metnini işaret ederek "Seçmenin onaylamadığı siyasi adreslere taşınmayı doğru bulmuyorum" dedi.

  • Mansur Yavaş, Faik Öztrak'ın açıklamasının ardından bir istifa metni hazırladığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak 'Bunları kafana takma' tavsiyesinde bulunduğunu ve Müslim Bey'in açıklamaları üzerine istifa kararı aldığını belirtti.
  • Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna 'İzleyip göreceğiz. Önceliğimiz Ankara' yanıtını verdi.
  • Yavaş, 'AK Parti'ye geçecek misiniz?' sorusuna 'İstifa metnimdeki o cümlelere bakın' diyerek karşılık verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin ile gerçekleştirdiği röportajda CHP'den istifa sürecine, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ve siyasi geleceğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İSTİFA SÜRECİNİN ARKA PLANI

İstifa kararının nasıl geliştiğini detaylarıyla anlatan Yavaş, Faik Öztrak'ın açıklamasının ardından bir istifa metni hazırladığını ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak "Bunları kafana takma" tavsiyesinde bulunduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ilk etapta kararını ertelediğini ifade eden Yavaş, süreci şu sözlerle aktardı: "Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım."

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI: ÖNCELİĞİMİZ ANKARA

Röportajda gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu da yanıtlayan Yavaş, süreci değerlendirirken, "İzleyip göreceğiz. Önceliğimiz Ankara" ifadelerini kullandı. Aytunç Erkin'in aktardığına göre Yavaş’ın önünde; seçim sistemi, olası bir sistem değişikliği, kamuoyu araştırmalarının sonuçları, muhalefetin ortak aday belirleyip belirlemeyeceği ve YENİ Parti'nin kasım ayındaki kurultayının ardından yaşanabilecek gelişmeler gibi kritik başlıklar yer alıyor.

AK PARTİ’YE GEÇECEK Mİ?

9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme hatırlatılarak yöneltilen "AK Parti’ye geçecek misiniz?" sorusuna Yavaş, istifa metnindeki ifadelere atıfta bulunarak net bir yanıt verdi: "İstifa metnimdeki o cümlelere bakın."

YAVAŞ NE DEMİŞTİ? 

Yavaş’ın işaret ettiği istifa metninde şu değerlendirmeler öne çıkıyor: "İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onaylamadığı siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur."

Kaynak: Haberler.com
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