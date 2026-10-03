TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasının ardından Türk futbolunda gözler Türkiye Futbol Federasyonuna çevrildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu, milli maç arasının hemen ardından olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Faal Hakemler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar tutuklandı.

TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ile eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL'İN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri devam ediyor.

TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından TFF Yönetim Kurulu'nun 6 Ekim Salı günü saat 15.00'te Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde olağanüstü toplanacağı belirtildi. Toplantı, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te Bologna'da İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hemen ardından gerçekleştirilecek.

TÜRK FUTBOLUNDA GÖZLER RİVA'DA

"Hakemler dosyası" soruşturmasının ardından milli maç arasının bitmesiyle Türk futbolunda nasıl bir yol izleneceği merakla beklenirken, TFF Yönetim Kurulunun olağanüstü toplantısı gözleri Riva'ya çevirdi.