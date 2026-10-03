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Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin

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Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
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Teknik direktör Ersun Yanal, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Montella'nın kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu savunan Yanal, "Verin şunun tazminatını, yollayın gitsin! Artık dayanacak nokta kalmadı" dedi.

  • Ersun Yanal, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarını kabul edilemez olarak nitelendirdi.
  • Yanal, Montella'nın görevine devam etmemesi gerektiğini ve tazminatının ödenerek gönderilmesini istedi.
  • Yanal, aynı sözleri bir Türk teknik direktörün söylemesi halinde daha ağır tepki göreceğini savundu.

Teknik direktör Ersun Yanal, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. İtalyan teknik adamın kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu savunan Yanal, Montella'nın görevine devam etmemesi gerektiğini söyledi.

"ONA 'ÇEK GİT' DERİM"

Montella'nın açıklamalarına tepki gösteren Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Montella, 'Biz buranın takımı değiliz' dese bunu istifa sebebi sayıyorum. 'Kardeşim çek git' derim. 'Ben istifa etmiyorum' diyorsa da o zaman kalkıp herkesten özür dilesin."

"BİR TÜRK HOCA SÖYLESE TENEKELERİ BAĞLARLAR"

Montella'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Yanal, Türk teknik direktörlere aynı toleransın gösterilmeyeceğini savundu. Yanal, "Bir Türk hoca bunu söylüyor olsa teneke bağlarlar. Hadi çek git şuradan! Yapmayın Allah aşkına, dalga mı geçiyorsunuz? İtalya'ya götürmem, İtalya'ya!" dedi.

"VERİN TAZMİNATINI, YOLLAYIN GİTSİN"

Montella'nın görevden ayrılması gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verin şunun tazminatını, yollayın gitsin! Artık dayanacak nokta kalmadı, bu iş buraya kadar geldi. Buradan meslektaşlarıma, antrenör arkadaşlarıma sesleniyorum: Lütfen tepkinizi ortaya koyun! Benim başımda duran hoca kalkıp bu dille, bu üslupla konuşamaz!"

İsmail Elal
İsmail Elal
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