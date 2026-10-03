Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti

Evinde klozet montajı yaptırmak isteyen bir kadın, ustadan aldığı 4 bin TL'lik fiyat teklifi karşısında şaşkınlık yaşadı. "Türkiye'de kim saatte 4 bin TL kazanıyor?" diyerek duruma tepki gösteren kadın, tesisat ustası çağırmaktan vazgeçerek klozeti kendisi monte etti. O anları sosyal medyada paylaşması üzerine başlayan tartışma kısa sürede gündem oldu.

"SADECE 1 SAATE DEĞİL, TECRÜBEYE PARA VERİYORSUNUZ"

Paylaşımın altına gelen yorumlarda usta ücretlerini savunan taraf, hizmet sektöründeki yüksek girdi maliyetlerine ve mesleki uzmanlığa dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Sen sadece 1 saate para vermiyorsun. Adamın mesleğine, tecrübesine veriyorsun" değerlendirmesinde bulundu. Bir tesisat esnafı ise yüksek dükkan kiralarına ve indirim taleplerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Bedava mı yapacağız? 2 bin TL desek '1000 olmaz mı?', 1000 TL desek '500 olmaz mı?' diyecekler. Dükkana her ay 150 bin TL kira veriyoruz, bunu düşünen var mı?"

"BU AÇGÖZLÜLÜK YÜZÜNDEN HERKES KENDİ USTA OLACAK"

Usta ücretlerinin fahiş seviyelere ulaştığını savunan diğer bir kesim ise durumu tepkiyle karşıladı. Ustaların yüksek fiyat politikası nedeniyle vatandaşların kendi işini kendi yapmaya yöneldiğini belirten bir takipçi, "İşte böyle böyle yakında herkes usta olacak, ben göreceğim o aç kalan insanları... Neyse ki bu açgözlü ustalar yüzünden herkes kendi işini yapabiliyor artık" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haberler.com