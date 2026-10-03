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Şanlıurfa Akçakale'de motosiklet traktör mibzerine çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa Akçakale'de motosiklet traktör mibzerine çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosikletle seyir halindeyken traktörün mibzerine çarpan 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosiklet, traktörün mibzerine çarptı. Kazada motosikletteki 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

TRAKTÖRE ÇARPTILAR

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, ehliyetsiz bir şekilde motosiklet ile gezmeye çıkan 15 yaşındaki Emir Mahir Filiz ile 16 yaşındaki Mehmet Emin Tamaç, traktörün mibzerine çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Emin Tamaç

İKİ ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden sağlık ekipleri, her iki çocuğun da hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Emir Mahir Filiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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