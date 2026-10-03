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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şanlıurfa'dan türkü yok mu?" dedi, açılan eser alanı coşturdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa'dan türkü yok mu?' dedi, açılan eser alanı coşturdu Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa'dan türkü yok mu?' dedi, açılan eser alanı coşturdu
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu organizasyonu Şanlıurfa'da başladı. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın türkü talebi üzerine festivale özel uyarlanan "Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez roketten" türküsü çalındı.

  • TEKNOFEST, Güneydoğu organizasyonuyla düzenlendi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine sahnede Şanlıurfa yöresine ait bir türkünün TEKNOFEST için özel uyarlanmış versiyonu çalındı.
  • Festivalde TÜBİTAK, SSB, TSK, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve STM yer aldı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Güneydoğu organizasyonuyla bölgedeki teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde gerçekleşen dev organizasyon renkli ve dikkat çeken anlarla başladı.

ERDOĞAN İSTEDİ, BAKAN KACIR HAREKETE GEÇTİ

Açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a "Türkü yok mu?" çağrısında bulundu. Talebin ardından sahnede Şanlıurfa yöresine ait klasikleşmiş türkünün TEKNOFEST için özel olarak uyarlanan versiyonu çalındı.

"GÖNLÜM GEÇMEZ ROKETTEN"

Türküde yer alan "Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez roketten / Gönlümün gözü çıksın vazgeçmem TEKNOFEST'ten" ifadeleri festival alanındakilerden büyük alkış topladı.

SAVUNMA SANAYİ DEVLERİ GÜNEYDOĞU’DA BULUŞTU

Bölgedeki teknoloji hamlesine güç katan festival, savunma sanayisinin en kritik aktörlerini de bir araya getirdi. TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yanı sıra milli teknoloji hamlesinin öncü kurumları yerini aldı:

  • TUSAŞASELSAN
  • HAVELSAN 
  • ROKETSAN
  • STM

Güneydoğu’da teknoloji rüzgarı estiren festival, savunma sanayii devlerinin sergilediği yerli ve milli projelerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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