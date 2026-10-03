Haberler

MHK soruşturmasında Ferdi Karadoruk, video bilgisi dışında geldi dese de tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK soruşturmasında Ferdi Karadoruk, çocukların kullanıldığı müstehcen yayın suçlamasıyla tutuklandı. Karadoruk videonun WhatsApp'tan bilgisi dışında geldiğini savundu; hakimlik dijital materyal ve bilirkişi raporuyla tutuklamaya karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Ferdi Karadoruk tutuklandı. Karadoruk, hakimlikteki savunmasında söz konusu videonun WhatsApp üzerinden bilgisi dışında telefonuna gönderildiğini belirterek suçlamayı kabul etmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında savunma yapan Karadoruk, kollukta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Söz konusu video benim telefonuma WhatsApp'tan gelmiştir, bilgim dahilinde gelmemiştir. Telefon bu videoyu algıladığında da kendisini kapatmıştır. Bunun üzerine kendim savcılığa giderek bu durumda suç duyurusunda bulundum. Videonun nereden geldiğini bilmiyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

Dijital materyaller ve bilirkişi raporu dikkate alındı

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği kararında, Karadoruk hakkında tutuklama tedbirinin uygulanabilmesi için kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ve olguların bulunduğu belirtildi.

Kararda, dosyada yer alan dijital materyaller ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirildiği ifade edildi. Şüphelinin kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesi ile delilleri yok etme, gizleme ya da değiştirme ihtimali de tutuklama gerekçeleri arasında gösterildi.

Atılı suçun üst sınırı, niteliği ve mevcut delil durumu da değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı ve beklenen faydayı sağlamayacağı kanaatine varan hakimlik, Karadoruk'un serbest bırakılması veya adli kontrol uygulanması yönündeki talepleri reddederek tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edin Dzeko milli takıma veda etti! Takım arkadaşlarının omuzlarında sahayı gezdi

Bir devir resmen sona erdi! Sevenleri kahroldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev hapsi kararı verilen Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi

Aralarında MHK Başkanı da var! Savcılık 7 şüpheli için kararını verdi
Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya “163 milyon' sorusu: Bu parayı nereden buldunuz?

Selçuk Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler
Aydın Ünal'dan fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı yorum: Kimsenin yanına kar kalmıyor

Fon krizine yorumu olay: Kimsenin yanına kar kalmıyor