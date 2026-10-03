Haberler

Kızılcık Şerbeti'ndeki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılcık Şerbeti'ndeki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan 141'inci bölümüne Çimen ve Asil karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu. Erkan Avcı ile Asena Keskinci'nin canlandırdığı karakterler arasındaki yakınlaşma ve oyuncular arasındaki yaş farkı izleyicilerin tepkisini çekti.

  • Kızılcık Şerbeti'nin 141'inci bölümünde Erkan Avcı'nın canlandırdığı Asil ile Asena Keskinci'nin canlandırdığı Çimen karakterleri arasındaki öpüşme sahnesi sosyal medyada tepki topladı.
  • İzleyiciler, iki oyuncu arasındaki yaş farkı ve Çimen karakterinin geçirdiği değişim nedeniyle eleştiride bulundu.

SHOW TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 141'inci bölümüne Çimen ve Asil karakterlerinin yakınlaşması damga vurdu. Erkan Avcı ve Asena Keskinci'nin canlandırdığı karakterler arasındaki öpüşme sahnesi seyircilerden tepki topladı.

Gold Yapım imzalı 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, dün akşam yayınlanan 141'inci bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni sezonda birçok vedanın yaşandığı yapımda, bu kez senaryodaki sürpriz bir yakınlaşma tartışma yarattı.

TEPKİ YAĞDI: SADECE OYUNCU DEĞİL, KARAKTER DE DEĞİŞMİŞ

Erkan Avcı'nın hayat verdiği 'Asil' ile Asena Keskinci'nin canlandırdığı 'Çimen' karakterlerinin öpüşme sahnesi ekran başındakilerin dikkatinden kaçmadı. İki oyuncu arasındaki yaş farkı ve karakterin geçirdiği değişim sosyal medyada gündem oldu.

"ARALARINDA 20 YAŞ VARDI, ŞAKA GİBİ"

Söz konusu sahnenin ardından izleyiciler tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar şöyle oldu:

  • Bu kadarı da pes!
  • Eski Çimen böyle davranmazdı; sadece oyuncu değişimi değil, karakter de değişmiş.
  • Yok artık ya, Apo'yla yapın tam olsun.
  • Aralarında 20 yaş vardır, şaka gibi resmen ne hale geldik.
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Flydubai uçağında kaptana baltayla saldıran yardımcı pilot için BAE'den açıklama: Terör eylemi girişimi

Pilotun kokpitteki baltalı saldırısı terör eylemi girişimi çıktı
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi

Ve TFF'den beklenen hamle geldi
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış

Fon vurgunu yapanlardan biri de bu! Karı-koca beraber götürmüşler
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum

Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi