Nantucket açıklarında 6 kişilik hava ambulansıyla iletişim kesildi, arama başlatıldı

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ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket Adası açıklarında 6 kişiyi taşıyan özel jetle iletişim kesilirken, hava ve deniz unsurlarıyla arama çalışması başlatıldı.

ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu. Birleşik Krallık'a bağlı denizaşırı bölge olan ve Atlas Okyanusu'nun batısında yer alan Bermuda'dan ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrine giden özel jet ile Nantucket Adası açıklarında iletişimin kesildiği öğrenildi. ABD Sahil Güvenlik ekipleri, jetin Nantucket yakınlarında olabileceği ihtimali üzerine hava ve deniz unsurlarıyla arama çalışması başlattı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Sahil Güvenlik'e uçağın radardan kaybolduğunu bildirdiği belirtildi. Gulfstream tipi uçağın, hasta naklinde kullanılan bir hava ambulansı olduğu açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı