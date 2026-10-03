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Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'siydi! Son halini görenler tanıyamadı

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Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'siydi! Son halini görenler tanıyamadı
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“Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı “Yetersiz Ulvi” karakteriyle hafızalara kazınan Bülent Çolak'ın yıllar sonraki görüntüsü dikkat çekti. Saçlarına ve sakallarına aklar düşen 46 yaşındaki oyuncunun değişimi, onu genç haliyle hatırlayanları şaşırttı.

Türk televizyonlarının sevilen komedi dizilerinden "Geniş Aile"de canlandırdığı 'Ulvi' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bülent Çolak, yıllar içindeki fiziksel değişimiyle gündeme geldi.

SAÇ VE SAKALLARINA AKLAR DÜŞTÜ

Bir dönem ekranların en çok izlenen yapımlarından olan dizide sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren veya farklı projelerde yer alan Çolak'ın son görüntülerin, saçlarına ve sakallarına aklar düştüğü görüldü.

'YETERSİZ ULVİ' ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

2009-2011 yılları arasında yayınlanan dizide, başrol karakteri Cevahir'in yakın arkadaşı olan ve "Yetersiz Ulvi" lakabıyla tanınan karaktere hayat veren Bülent Çolak, bu rolle kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı. Seyircinin hafızasında o dönemki genç haliyle yer eden 46 yaşındaki oyuncunun olgunlaşmış yeni tarzı, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Haberler.com
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