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İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

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İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde çıkan orman yangınının söndürmek için çalışmalar sürüyor. 7 uçak ve 16 helikopterle birlikte havadan da müdahale edilen orman yangınında alevler, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı. Yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanırken bazı uçaklar da çevre havalimanlarına yönlendirildi. Yerleşim alanlarına yaklaşan yangına bölgedeki vatandaşlar da müdahale ediyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki seferlerde bazı uçuşlar düzenlenemiyor. Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesinde yerleşim alanlarına yaklaşan yangına bölgedeki vatandaşlar da müdahale ediyor.

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor. Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi. Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı.

İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

ALEVLER EVLERE KADAR YAKLAŞTI

Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı. Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

"OLAĞANÜSTÜ MÜCADELE VERİLİYOR"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi. Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı. Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

KOVANLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Sarnıç'ta arıcılık yapan Kemal Korkmaz ise yangında 80 kovanının yandığını, 20-30 kovanı kurtarabildiğini belirterek, "Yapacak bir şey yok. Masrafım 500 bin liradan aşağı yoktur. Kovanlarım yandı, her şeyim yandı. Üzgünüm." dedi. Bu bölgede yangından etkilenen bir köpek ise çevredeki vatandaşlar tarafından motosiklete alınarak kurtarıldı.

İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Çok sayıda seferin ertelendiği havalimanına iniş yapacak uçaklar ise çevre havalimanlarına yönlendiriliyor.

İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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