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Son dakika haber | Makilik alanda çıkan yangın nedeniyle İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Makilik alanda çıkan yangın nedeniyle İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandıÇeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

Makilik alanda çıkan yangın nedeniyle İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı

İZMİR İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.

Öte yandan yangın, Rüzgar Enerji Santralleri (RES)'ninde etrafını sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, İzmir-Çeşme otoyoluna kadar ilerledi. Bu nedenle, İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet İsa Atagöz - 3. Sayfa

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