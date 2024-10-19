Evinde cansız bedeni bulunan Fidan'ı kadın arkadaşı öldürmüş

İzmir'in Buca ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan Fidan Çakır olayıyla ilgili çalışma yürüten İzmir Cinayet Büro ekipleri, cinayet zanlısını belirleyip İstanbul'da yakaladı.

Buca Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Fidan Çakır'dan (28) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çilingir yardımıyla Çakır'ın yaşadığı dairenin kapısı açıldı. Eve giren ekipler Fidan Çakır'ın çürümeye yüz tutmuş cesediyle karşılaştı. Hayatını kaybeden Fidan Çakır'ın cansız bedenini inceleyen sağlık ekipleri Çakır'ın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede inceleme yaparken, Çakır'ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

8 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, boyun bölgesinden kesici aletle aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybettiği anlaşılan Fidan Çakır'ın katilini aramaya başladı. Yapılan çalışmalarda, olayın 8 gün önce meydana geldiği, olayı gerçekleştiren şüphelinin Fidan Çakır'ın arkadaşı olan D.E (31) isimli kadın olduğu tespit edildi.

Fidan Çakır

"BIÇAKLA ÖLDÜRDÜM" İTİRAFI

Olayla ilgili takibini sürdüren polis, şüphelinin olaydan sonra Muğla'ya oradan da İstanbul'a gittiğini belirledi. İstanbul'da bir otelde saklandığı ortaya çıkan cinayet şüphelisi D.E., Cinayet Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak İzmir'e getirildi. Emniyetteki ifadesinde yaşadıkları anlık tartışmanın ardından Fidan Çakır'ı bıçakla öldürdüğünü söylediği öğrenilen D.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.