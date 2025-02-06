İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Küçükçekmece'de lapa lapa yağan kar, bazı mahallelerin beyaza bürünmesine neden oldu. Kar yağışının ilerleyen günlerde de sürmesi bekleniyor.
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Küçükçekmece'de lapa lapa yağan kar kameraya yansırken, bazı mahallerin beyaza büründüğü görüldü.
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece'de karın lapa lapa yağdığı dakikalar kameraya yansıdı. Kar yağışıyla birlikte mahalleler beyaza büründü. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa