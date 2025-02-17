İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan plastik maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

20 AYRI İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 20 ayrı ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının tesisin bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için önlem aldı. Tesisin bulunduğu cadde tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.