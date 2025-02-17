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İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

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Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına 20 ayrı ilçeden itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlere müdahale devam ediyor.

Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan plastik maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

20 AYRI İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 20 ayrı ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının tesisin bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için önlem aldı. Tesisin bulunduğu cadde tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGenco:

Allah c.c, nuru ile söndürsün, itfaiye ekibimizin yardımcısı olsun tüm canlarımızı korusun, muhafaza eylesin, selamete çıkarsın amin…

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bilinçli gibi. Baktilar geri dönüm masrafi daha yüksek yakalım biraz isnanları zehirliyelim daha iyi demişler.

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