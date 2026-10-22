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Aramco, Dhahran'daki genel merkezini boşaltıp uzaktan çalışma talimatı verdi

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Reuters'e göre Aramco, personeline Dhahran'daki genel merkezini boşaltıp uzaktan çalışma talimatı verdi. 3 kaynağa göre Husilerin bu ayın başlarında merkeze düzenlediği saldırı büyük hasara yol açtı, yangın birkaç kata yayıldı.

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'nun personeline Dhahran'daki genel merkezini boşaltmaları ve uzaktan çalışmaları talimatı verdiğini aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Reuters haber ajansının konuyla ilgili bilgi sahibi 6 kaynağa dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco, şirket personeline Dhahran'daki genel merkezini boşaltmaları ve uzaktan çalışmaları talimatını verdi. Kararın nedenine yönelik detay verilmedi. Üç kaynağa göre Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin bu ayın başlarında şirketin genel merkezine düzenledikleri saldırı büyük hasara yol açarken, yangın birkaç kata yayılmıştı.

Tesis, dünyanın en büyük petrol şirketinin karadaki ve denizdeki petrol platformlarını, rafinerilerini, ihracat terminallerini ve binlerce kilometrelik boru hatlarını denetlemesine yardımcı olan operasyon merkezine ev sahipliği yapıyor.

Dammam, Dhahran'ın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden bugün yapılan açıklamada, dün akşam Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol merkezi Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Dammam, Dhahran'ın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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